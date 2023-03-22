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Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции военных на бахмутском направлении, сообщила его пресс-служба. Владимир Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации на участке фронта, пообщался с военнослужащими и вручил им госнаграды. Когда была осуществлена поездка, не уточняется.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. Владимир Зеленский уже посещал его и вручал награды военнослужащим. В конце февраля он говорил, что Украине важно отстоять Бахмут (Артемовск), но не любой ценой. В том же месяце он заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях шла речь, не уточнялось. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Пригожин говорил, что его бойцы контролируют около 70% города.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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