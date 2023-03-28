Белый дом не подтвердил, что российская ПВО сбила снаряд GLSDB

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что он не может подтвердить тот факт, что российские системы ПВО сбили реактивный снаряд GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

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«Я не могу подтвердить российские сообщения, что они сбили один из этих снарядов. Я видел сообщения в прессе, но подтвердить их мы не можем. Мы ранее уже обещали передать эти боеприпасы Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо узнавать у Пентагона»,— сказал Джон Кирби на брифинге.

Сегодня, 28 марта, в ходе дневного брифинга Игорь Конашенков сообщил, что российские системы ПВО впервые сбили GLSDB, которым управляли украинские вооруженные силы. Дальность снарядов GLSDB достигает 150 км. 1 февраля агентство Reuters сообщило, что эти снаряды войдут в очередной пакет военной помощи США Украине на сумму $2,2 млрд.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».