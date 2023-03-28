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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 398-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 марта

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках». Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Донецке. Ночью в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В Севастопольской бухте остановлено движение паромов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:21. Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит ДНЯО — МИД Белоруссии.

10:16. Погранохрана Польши заявила, что нелегальные мигранты вчера напали на польский патруль при попытке пересечь польско-белорусскую границу.

10:09. Евросоюз ищет способ предоставить государствам—членам возможность вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, не вводя новые энергетические санкции, сообщает Bloomberg.

10:09. Болгария не может поставить Украине снаряды калибром 155 мм, которые применяют страны НАТО, заявил глава болгарского Минобороны Димитар Стоянов. По его словам, что у болгарской армии нет боеприпасов подобного калибра.

9:20. Жизни начальника полиции Мариуполя, машину которого взорвали накануне, ничто не угрожает, сообщил Пушилин.

8:56. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

8:48. МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на планы по размещению в Белоруссии ядерного оружия.

8:47. Военнослужащему Ростовского гарнизона Илье Трачуку предъявлены обвинения в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

8:47. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может завершить военный конфликт на Украине за день. Он утверждает, что смог бы провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, и это были бы «очень легкие переговоры».

8:47. Суд в Приамурье приговорил мобилизованного сына матери-инвалида к условному сроку за самоволку.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 397-й

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