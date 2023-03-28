Экологи и ученые предложили исключить из генплана Сочи объекты, угрожающие уникальной природе Кавказа

Из проекта генплана Сочи предложили исключить строительство нескольких объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила соответствующее заключение мэру и председателю горсобрания Сочи, а также губернатору Кубани в рамках общественного обсуждения генплана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе Фото: пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе

«Предлагается исключить из проекта Генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи строительство железной дороги Черкесск-Адлер, Кривенковская-Адлер, автомобильной дороги ''Красная Поляна - Гузерипль", горнолыжной и туристической инфраструктуры курорта "Долина Васта"»,- сказано в заключении экспертного совета, которое есть в распоряжении «Ъ-Кубань».

Согласно генплану, строительство автодороги и сопутствующих сооружений на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника запланировано в его центральной, наиболее ценной части. Экологи отмечают, что строительство дорог в заповеднике противоречит нормам федеральных законов. Они отмечают, что это приведет к фрагментации мест обитания переднеазиатского леопарда, популяцию которого восстанавливают по программе, поддержанной президентом РФ, а также других объектов фауны и флоры, занесенных в красные книги РФ и Кубани.

Кроме того, организация отмечает, что предусмотренное проектом создание круглогодичного курорта «Долина Васта» может навредить сохранению популяций западнокавказского тура, кавказской серны, кавказского благородного оленя и бурого медведя. Речь идет о строительстве объектов горнолыжного курорта на участке Турьи горы на границе Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка.

Организация отмечает, что предлагаемое строительство является нарушением федеральных законов «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Кроме того, по их мнению, возведение объектов противоречит задаче снижения рисков чрезвычайных ситуаций в бассейне реки Мзымта и приведет к росту затрат на борьбу с ними.

Общественные обсуждения генплана Сочи проходили с 9 по 21 марта. Окончательный проект появится осенью 2023 года.

10 января 2023 года в Общественной палате РФ состоялось учредительное собрание общественного объединения «Экспертный совет по заповедному делу». На момент учреждения экспертного совета членство в его составе подтвердил 91 человек. Cреди них - академик и 5 членов-корреспондентов РАН, шесть профессоров, 58 докторов и кандидатов наук, девять заслуженных экологов Российской Федерации, один заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Татьяна Ручкина

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