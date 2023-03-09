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В Сочи начались общественные обсуждения по проекту нового генплана

С 9 по 21 марта в Сочи проходят общественные обсуждения нового генплана. За это время четыре мобильные группы посетят все населенные пункты города, а после представят скорректированный с учетом замечаний жителей проект, сообщает пресс-служба мэрии.

«Проект Генплана Сочи готовится на открытой и гласной основе, и любые функциональные изменения могут быть закреплены в новом документе только после тщательного анализа всех предложений, пожеланий и возможных претензий горожан»,— отметил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

При необходимости специалисты проведут внеочередные выездные совещания по обсуждению проекта документа. Одно из таких прошло по просьбам жителей Адлерского района. В нем участвовали сотрудники районной администрации, департамента архитектуры и градостроительства, а также депутаты горсобрания Сочи.

Татьяна Ручкина

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