Виктор Орбан взял за козырек

Премьер-министр страны Виктор Орбан постепенно заменяет сторонников Запада в венгерской армии и военно-промышленном комплексе страны на людей, лояльных лично ему и придерживающихся пророссийской ориентации, пишет Financial Times. Началом этой масштабной кампании, по мнению газеты, стало назначение в прошлом году министром обороны Криштофа Салая-Бобровницки, который сейчас проводит чистку личного состава армии, меняя высший офицерский состав. А в числе руководителей предприятий ВПК оказывается все больше людей, связанных с премьером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Виктор Орбан (в центре) и министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки (справа) (оба в штатском) на церемонии принятия присяги венгерскими военнослужащими в Будапеште

Фото: Szilard Koszticsak / EPA-EFE / Vostock Photo Премьер-министр Виктор Орбан (в центре) и министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки (справа) (оба в штатском) на церемонии принятия присяги венгерскими военнослужащими в Будапеште

Фото: Szilard Koszticsak / EPA-EFE / Vostock Photo

Назначенный в мае прошлого года на пост министра обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки является давним союзником премьер-министра Виктора Орбана. Его назначение, как пишет Financial Times, ссылаясь на экспертов, «свидетельствует о расширении влияния премьер-министра… на вооруженные силы и оборонную промышленность».

В конце января министр обороны Венгрии Салай-Бобровницки объявил о начале масштабных перестановок в армии.

Своих должностей лишились сотни высших офицеров, включая генералов и полковников, многие из которых всю свою карьеру провели в НАТО. Президент Чехии Петр Павел, в прошлом натовский генерал, назвал массовые перестановки в венгерской армии частью «постепенной концентрации власти вокруг Виктора Орбана и введения ограничений в отношении всех тех, кто придерживается иной точки зрения».

Сам министр обороны, отвечая критикам, заявил, что масштабные перестановки связаны не с «орбанизацией» армии, а соответствуют принципам меритократии — когда руководящие должности занимают наиболее способные и талантливые люди. «Ни о каких скрытых намерениях речи не идет»,— заявлял в начале февраля министр обороны.

Как отмечает Тамаш Чики Варга, старший научный сотрудник будапештского Института стратегических и оборонных исследований, Криштоф Салай-Бобровницки — капитан венгерской армии в резерве, он проходил службу в Венгерской дворцовой гвардии. Кроме того, он является почетным председателем Венгерской ассоциации резервистов. С 2016 по 2022 год занимал пост посла Венгрии в Великобритании, а в качестве бизнесмена инвестировал в оборонные предприятия Венгрии.

Однако, по мнению господина Варги, нынешний министр обороны вряд ли добился бы всего этого, не будь он «важным членом правящей элиты Орбана».

Криштоф Салай-Бобровницки в прошлом был исполнительным вице-президентом Фонда Сазадвега — проправительственного аналитического центра, а также владельцем политического журнала. Но главное, у министра обороны всегда были тесные связи с Национальной системой сотрудничества (NER) — сетью организаций, связанных с премьер-министром Виктором Орбаном или его партией.

В частности, еще в 2021 году господин Салай-Бобровницки приобрел чешского производителя авиатехники Aero Vodochody, получив кредит на €150 млн от Венгерского банка развития. А за несколько недель до своего назначения на пост министра обороны он получил правительственный контракт на поставку 12 учебно-разведывательных самолетов на сумму около €180 млн. После вступления в должность министра ему пришлось продать этот бизнес. Покупателем выступил Жолт Эрнади — глава нефтяной компании MOL, также считающийся соратником Виктора Орбана.

Господину Салаю-Бобровницки, после того как он получил пост министра обороны, пришлось попрощаться и с другим бизнесом. Так, он вышел из Transmashholding Hungary — совместного предприятия с российским Трансмашхолдингом. Свои 50% акций компании он продал опять же господину Эрнади.

Наконец, в руках друзей премьер-министра оказалась и телекоммуникационная компания 4iG. В 2018 году некогда убыточную компанию с дешевыми акциями приобрел Леринц Месарош — самый богатый человек Венгрии и давний друг Виктора Орбана. Компания тут же стала получать крупные государственные контракты, ее выручка с тех пор выросла в разы, а стоимость акций — с 40 до 700 венгерских форинтов.

Именно эта компания оказалась в числе главных участников проекта Виктора Орбана по возрождению венгерского военно-промышленного комплекса. А ее партнером стал германский концерн Rheinmetall, выкупивший в венгерской компании 25% акций. Теперь их совместное предприятие будет предоставлять IT-услуги армейского профиля. Кроме того, в рамках партнерства Rheinmetall продаст Венгрии сотни современных бронетранспортеров Lynx, а также боеприпасы и техническое оборудование и откроет по меньшей мере три завода танков, амуниции и снарядов. В прошлом месяце в Венгрии уже началось производство тех самых БМП Lynx.

Конечная цель Виктора Орбана была объявлена им еще в середине прошлого года — сделать Венгрию военно-промышленным центром Восточной Европы.

И уже по итогам 2023 года высокотехнологичная оборонная промышленность страны должна достичь годового оборота в $500 млн. «Мы создаем военную промышленность здесь, у себя дома, в Венгрии, ту, которая может поставлять современное оружие»,— заявлял ранее премьер-министр.

Кирилл Сарханянц