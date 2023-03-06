По всей строгости мирного времени

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях завершается разработка избирательного законодательства. Несмотря на военное положение, в сентябре там готовятся провести парламентские выборы по стандартам любого «мирного» российского региона. Например, «малым» партиям нужно будет собирать подписи для регистрации списка кандидатов, что снижает вероятность их присутствия в бюллетене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Народный совет (парламент) ДНР в марте—апреле рассмотрит законопроект, закрепляющий нормативную базу для проведения выборов в единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября, рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству республики. По его словам, документ может быть внесен в парламент уже в этом месяце. Традиционно синхронно с ДНР законотворческую работу проводят и в Народном совете ЛНР, добавил источник “Ъ” в соседней республике. В самих советах эти вопросы пока не комментируют, их спикеры Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко не ответили на звонки “Ъ”.

Избирательная кампания официально стартует в начале июня, поэтому донбасские депутаты должны принять законы о выборах до конца мая. В этот же срок необходимо уложиться и властям Запорожской и Херсонской областей. Там нормативная база будет закреплена указами врио губернаторов Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, так как в обоих субъектах пока нет законодательных органов. Напомним, в сентябре этого года жители новых территорий смогут выбирать только депутатов регионального и муниципального уровней. Высшие должностные лица регионов будут избираться парламентами по представлению президента РФ. В ДНР и ЛНР соответствующий порядок уже закреплен в республиканских конституциях (см. “Ъ” от 30 декабря), а в областях его зафиксируют в уставах после формирования законодательных органов, рассказал “Ъ” источник, знакомый с подготовкой этого процесса.

Первые составы парламентов новых субъектов планируется сформировать целиком по пропорциональной системе, то есть мандаты будут распределены только между партийными списками, набравшими более 5% голосов избирателей, рассказали “Ъ” собеседники в обеих республиках и подтвердил источник в одной из областей. Такой подход обусловлен территориальным фактором: значительная часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также небольшой кусок ЛНР по-прежнему находятся под контролем вооруженных сил Украины. «Нарезать (одномандатные.— “Ъ”) округа — не проблема, просто чтобы потом не пришлось их перенарезать в сторону увеличения»,— объяснил целесообразность применения пропорциональной системы один из источников “Ъ”.

Напомним, что 20 октября прошлого года президент Владимир Путин ввел во всех четырех новых субъектах РФ военное положение. Согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», в период его действия выборы не проводятся, однако все без исключения собеседники заверили “Ъ”, что к сентябрю это противоречие будет снято. Один из источников предположил, что в закон могут быть внесены специальные «донбасские поправки». Не сомневаются в проведении голосования и официальные лица. Например, 3 марта врио главы ДНР Денис Пушилин на первом заседании избирательной комиссии республики констатировал, что выборы пройдут, «как и по всей России, в ЕДГ». Аналогичное заявление на следующий день сделал и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Как сообщал ранее “Ъ”, парламентские партии уже готовятся к выборам в новых субъектах (см. “Ъ” от 16 января). 1 марта «Единая Россия» запустила внутрипартийные праймериз, сделав ряд существенных исключений из обычных правил для кандидатов в депутаты на присоединенных территориях. Например, им будет необязательно иметь только российское гражданство — достаточно заявить о «нежелании состоять в гражданстве Украины». А в вопросах отсутствия судимости единороссы и вовсе готовы поверить участникам праймериз на слово.

В то же время ни о каких поблажках с точки зрения избирательного законодательства речи не идет. Как рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству ДНР, оно будет «максимально приближено к стандартам любого российского региона». Например, не планируется делать никаких исключений, связанных с регистрацией партийного списка кандидатов. Согласно федеральному закону, для этого нужно собрать подписи 0,5% избирателей региона. От такой процедуры освобождены партии, которые ранее прошли в Госдуму, заксобрание данного региона или любой муниципальный совет. Но поскольку выборов по российским законам на этих территориях еще не проводилось, то «льготу» будет иметь только федеральная парламентская пятерка — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

«Остальные будут собирать (подписи.— “Ъ”), тут все зависит от их желания,— рассказал собеседник “Ъ”.— Сложная ситуация в республике не повод устраивать разгул и открывать двери для всех желающих. Наоборот, должна быть мобилизация, а не расслабленность». Аналогичной позиции придерживаются в Госдуме. Депутат-единоросс Виктор Водолацкий, курирующий ЛНР, заявил “Ъ”, что партии, которые хотят участвовать в выборах 10 сентября, уже находятся на новых территориях и оказывают населению гуманитарную помощь. «Люди, живущие в Донбассе, очень активные, они поддержат тех, кто отвечает их чаяниям и интересам. Конечно, тем, кто даже не знает, где на карте находится народная республика, будет сложно собрать подписи. Но смягчения здесь никакого не будет, мы не можем менять законодательство в угоду конкретному субъекту»,— объяснил парламентарий.

Тем не менее в «малых» партиях надеются на лучшее. Так, заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров (заняла шестое место на выборах в Госдуму-2021) Владимир Ворожцов рассказал “Ъ”, что сейчас «пенсионеры» регистрируют отделения в новых субъектах, а вопрос участия в парламентских выборах будет решаться позднее — после оценки всех обстоятельств. При этом господин Ворожцов напомнил, что в 2014 году Партия пенсионеров смогла собрать подписи для выдвижения кандидатов в Крыму и Севастополе. А лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев сказал “Ъ”, что его партия «без сомнений» планирует участвовать в выборах депутатов в ДНР и ЛНР. «Что касается областей, будем смотреть, потому что для непарламентской партии это задача непростая»,— добавил парламентарий.

Участвовать в выборах на новых территориях будут исключительно или почти исключительно думские партии, поскольку партийные системы там еще недостаточно развиты, прогнозирует политолог Ростислав Туровский. «Федеральные власти вряд ли горят желанием делать слишком сложные по составу и структуре парламенты. Понятно, что "Единая Россия" постарается взять абсолютный максимум мандатов, есть сомнения, что даже парламентские силы будут всерьез на что-то претендовать. От "малых" партий, в том числе патриотических, не стоит ждать особой активности — это может помешать кампании единороссов»,— объясняет эксперт.

Андрей Прах