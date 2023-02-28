Височную долю предложили Индии

Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок. Эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании стала Алкогольная сибирская группа (АСГ), претендуя на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. Удорожание поставок по параллельному импорту может расширить ниши для новых брендов, но их продвижение потребует серьезных инвестиций и нескольких лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

АСГ договорилась об эксклюзивной дистрибуции в России виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve индийской Allied Blenders & Distillers. Об этом “Ъ” рассказали в АСГ. Поставки начались в феврале. В России марки ABD ранее не были представлены, отмечают в АСГ. Там уточнили, что контракт действует до октября 2025 года, конкретный объем продаж не согласовывался. Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. А Sterling Reserve из шотландских дистиллятов — от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку. В ABD комментарий не предоставили.

Выпускающая виски, ром, бренди и водку ABD — один из крупных производителей алкоголя в Индии. Экспортирует продукцию в более чем 20 стран, годовой объем продаж оценивается в 80 млн дал. Выручка в 2021 финансовом году превысила $765 млн, следует из отчетности. По данным издания Drinks International, The Officer’s Choice в 2021 году был третьим по популярности виски в мире с ростом продаж на 12%, до 20,8 млн дал год к году.

В АСГ говорят, что партнерству с ABD способствовали изменения 2022 года, когда крупнейшие мировые производители виски приостановили поставки в РФ, а оставшиеся импортные бренды заметно подорожали. В результате для новых марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 руб. до 1,2 тыс. руб. за бутылку, подсчитали в АСГ. Компания также ранее начала дистрибуцию виски и рома индийской ADS Distilleries и в этом году планирует продать свыше 2 млн бутылок всех индийских брендов. Как отметили в АСГ, Индия производит 60% мирового объема виски, но в России напитки из страны пока не представлены.

Категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке от торговых ограничений после начала военных действий на Украине. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в бутылках сократился в два раза, до 11–12 млн л, поставки наливом выросли на 25%, до 5 млн л. Часть брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse, в ноябре 2022 года были разрешены к параллельному импорту, и число их поставщиков растет. Кроме того, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что возможности для новых марок виски есть особенно сейчас, когда ослабло маркетинговое влияние крупных брендов. По его словам, Ladoga также планирует дополнить свой портфель виски, включающий напитки из Шотландии, Ирландии, США, Японии и России, продукцией из Индии. В «Татспиртпроме» говорят, что изучают возможность импорта виски из Китая. В ГК «Руст» пока планируют сосредоточиться на развитии собственного бренда виски Darrow.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у новых импортных марок виски может быть потенциал на российском рынке особенно в долгосрочной перспективе. По его словам, из-за прежде крепкого рубля сейчас на полке есть ввезенный по параллельному импорту виски по привлекательной цене, но по мере роста курса иностранных валют такие напитки будут дорожать. Кроме того, сами правообладатели могут попытаться помешать поставкам в РФ, добавляет эксперт.

Но, добавляет господин Ставцев, потребители плохо переориентируются на новые марки виски и могут вообще отказываться от покупки, если не находят понятный бренд. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков также отмечает, что новые бренды — всегда определенный скепсис со стороны потребителей и для развития продаж потребуются серьезные инвестиции в маркетинг. Повышение потребительской лояльности будет основной задачей для новых игроков, говорит он. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что формирование образа нового бренда может занять несколько лет.

Анатолий Костырев