«Еврострой» присматривает место в Баку

Снижение спроса на элитную недвижимость в Петербурге стимулирует местных игроков задумываться о зарубежном развитии. Работающая в премиум-сегменте группа «Еврострой» присматривается к выходу на рынок Баку. Город характеризует более низкий уровень конкуренции и стоимость квадратного метра высокобюджетного жилья по сравнению с Россией, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа компаний «Еврострой» рассматривает возможность развития на рынке Азербайджана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Группа компаний «Еврострой» рассматривает возможность развития на рынке Азербайджана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Группа компаний «Еврострой» рассматривает возможность развития на рынке Азербайджана. Об этом стало известно из опубликованной на портале HeadHunter вакансии руководителя филиала в Баку. В обязанности менеджера входит разработка стратегического плана развития компании на местном рынке и руководство строительством жилых объектов премиум-класса. В «Еврострое» не предоставили комментарии «Ъ-СПб» о своих планах.

ГК «Еврострой» специализируется на строительстве элитного жилья и апартаментов в Санкт-Петербурге. За время работы застройщик ввел более 200 тыс. кв. м недвижимости. Владельцами группы выступают Валерий и Оксана Кравцовы.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков полагает, что «Еврострой» мог заинтересоваться новым рынком, получив интересное предложение о покупке земли. За счет выхода в Азербайджан застройщик рассчитывает диверсифицировать риски работы на домашнем рынке, где объем предложения высокобюджетного жилья существенно превышает спрос, рассуждает директор по продажам Richness Realty Владимир Федоров.

Рынок элитной недвижимости Санкт-Петербурга перегрет, тогда как в Баку остается высокий потенциал для развития в премиальном сегменте, говорит бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. Квартиры на местном рынке могут быть востребованы не только для жизни, но и с инвестиционными целями, учитывая более низкую стоимость квадратного метра, уверен он. За прошлый год стоимость жилья на первичном рынке Баку выросла на 24,2%, писало местное издание Report.

По данным NF Group, в 2022 году число сделок с объектами премиум-класса в Санкт-Петербурге упало на 34% к предыдущему году, а их суммарная стоимость снизилась на 27%, до 18 млрд рублей. Уменьшению активности способствовала геополитическая напряженность, переориентация части покупателей на вторичную недвижимость и отток некоторых клиентов, преимущественно инвесторов, с российского на зарубежные рынки, перечисляет заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко.

Популярным направлением для приобретения недвижимости среди обеспеченных покупателей из России в прошлом году стал Дубай. Вслед за ними этим рынком заинтересовались российские застройщики. Так, в конце прошлого года о запуске в городе своего первого проекта в сегменте «премиум» объявила группа «Пионер». Интерес к расширению бизнеса в Дубае проявляют и девелоперы коммерческой недвижимости. Здание под строительство апарт-комплекса в городе недавно приобрела петербургская Orange Group, запуск новых объектов также планирует Becar Asset Management.

От Дубая Баку отличает более низкий уровень конкуренции: местный рынок остается неконсолидированным, а из крупных российских инвесторов в элитном сегменте присутствует только Эмин Агаларов, объясняет господин Вересов. Рынок Азербайджана недооценен на фоне более популярных Турции и ОАЭ, уверен господин Федоров. По его словам, у состоятельных клиентов остаются свободные средства, которые они готовы вкладывать в недвижимость в Баку со сберегательными целями, но не всегда могут найти подходящее по уровню предложение, объясняет эксперт.

Однако выход на зарубежный рынок обычно влечет для застройщика более высокие риски, чем реализация проектов внутри страны, предупреждает госпожа Московченко. Кроме того, в Баку пока не принят новый генплан, что снижает возможный горизонт планирования, добавляет господин Вересов.

Константин Куркин