Orange Group отправляет Izzzi в Персидский залив

В условиях кризиса на российском рынке недвижимости местные девелоперы продолжают проявлять интерес к развитию в Дубае. Петербургская Orange Group запустит на местном рынке комплекс сервисных апартаментов Izzzi Life Mint на 115 номеров стоимостью $30 млн. Это перспективный, но высококонкурентный сегмент, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году средняя стоимость аренды апартаментов в Дубае выросла на 28,5% к 2021 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2022 году средняя стоимость аренды апартаментов в Дубае выросла на 28,5% к 2021 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Orange Group приобрела комплекс жилых апартаментов в районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель девелопера. К маю объект площадью 14,8 тыс. кв. м планируется перепрофилировать под сервисный апарт-комплекс на 115 номеров, который будет ориентирован на среднесрочное проживание. В его состав войдет коворкинг, спортивный зал, зона отдыха с кинотеатром и барбекю. Инвестиции в проект оцениваются в $30 млн (2,2 млрд рублей), прежде зданием владела девелоперская компания из Саудовской Аравии, уточнили в Orange Group.

В управлении Orange Group находится гостиничная, торговая и офисная недвижимость в Санкт-Петербурге. Среди ее объектов сеть апарт-отелей Izzzi и торговый комплекс Zebra. Также в портфель холдинга входит проект строительства четырехзвездной гостиницы на 444 номера в Москве на Садовнической улице. В число совладельцев структур Orange Group входят ее президент Дмитрий Степанов и Александр Головков, связанный с холдингом «Продовольственная биржа» (развивал в Санкт-Петербурге торговые сети «Полушка» и «Лайм»).

Сервисные апартаменты — один из самых перспективных сегментов на рынке Дубая, говорит управляющий партнер Parus Real Estate Марина Шалаева. Недвижимость такого формата пользуется высокой популярностью у туристов и экспатов, поскольку им не нужно заниматься вопросами обслуживания и эксплуатации, объясняет она. Это более удобная альтернатива классическим апартаментам, где договор аренды заключается как минимум на год и иногда отсутствует мебель, отмечает сооснователь и партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International в Дубае Виктор Заглумин. По данным CBRE, в 2022 году средняя стоимость аренды апартаментов в Дубае достигла наиболее высокого показателя за все время исследования рынка. Этот показатель вырос на 28,5% к 2021 году и достиг 98,3 тыс. дирхамов (2 млн рублей) в год.

JVC имеет высокий инвестиционный потенциал, в отличие от уже перегретых прибрежных районов, подчеркивает Дмитрий Степанов. После двух лет работы объекта под управлением компании стоимость аренды может вырасти на 30%, рассчитывает он. Аренда жилой и сервисной недвижимости в этой локации будет весьма востребована, учитывая ежегодный прирост населения JVC на 25%, подтверждает руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков. По его словам, район отличается низким чеком для входа и хорошим потенциалом для прироста стоимости актива. Но при этом конкуренция за клиентов будет расти: в ближайшее время в JVC введут в эксплуатацию большое количество новых проектов, апартаменты в которых покупались инвесторами с целью сдачи в долгосрочную аренду, предупреждает господин Заглумин.

После начала российской военной операции на Украине Дубай стал одним из основных направлений для релокации обеспеченных россиян. В 2022 году они стали крупнейшими иностранными покупателями недвижимости на местном рынке. Высокий спрос со стороны россиян привел к росту объема продаж жилья к предыдущему году на 80%, до 208 млрд дирхамов (4,3 трлн рублей), что стало рекордным показателем, подсчитали в Betterhomes. По оценке госпожи Шалаевой, около 80% сделок по приобретению недвижимости в ОАЭ совершаются россиянами с инвестиционными целями, а 20% — для собственного проживания.

Среди петербургских девелоперов в Дубае присутствует компания Becar Asset Management, которая планирует расширить бизнес в этом городе.

Константин Куркин

Vertical Hospitality двигает в Лиссабон

Входящая в Becar Asset Management Vertical Hospitality вчера объявила о намерении выйти на рынок Португалии. Компания построит в Лиссабоне четырехзвездный отель We&I и трехзвездный коливинг You&Co. На эти проекты планируется привлечь от партнеров из России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии $25 млн. Оба проекта ориентированы на «цифровых кочевников».

Константин Куркин