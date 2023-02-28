Becar дает Дубая

Гостиничная сеть Vertical Hospitality (входит в Becar Asset Management), открывшая год назад первый коливинг в Дубае, построит там еще один коливинг и два четырехзвездных отеля. В ближайшие пять лет в планах компании открыть еще 30 объектов размещения в странах СНГ, в Азии и на Кипре. Отели планируется открывать в том числе по франшизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что коливинги и сервисные апарты всегда хорошо работают в локациях с хорошим климатом, где есть море и много солнца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты считают, что коливинги и сервисные апарты всегда хорошо работают в локациях с хорошим климатом, где есть море и много солнца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый участок — под коливинг — расположен в районе Аль-Сатва. Приобрести землю компания планирует уже к апрелю. Что касается отелей, то их планируется построить в районе Бизнес Бей. Эти объекты размещения будут высотными, по 48–60 этажей. Сумма вложений в коливинг составит около $30 млн, в отели — $200 млн. Строительство коливинга займет чуть более двух лет. Срок реализации четырехзвездных отелей высотой до 60 этажей — около четырех лет.

Первый коливинг Yuo&Co Becar открыл в Дубае год назад. Как рассказал владелец компании Александр Шарапов, первоначально там планировалось строить жилье. «Но пока мы завершали сделку и выходили на проект, началось падение рынка недвижимости, и мы поняли, что с жильем мы в лучшем случае выйдем в ноль. Пришлось на ходу менять концепцию. Оказалось, что небольшие юниты и студии на рынке в дефиците, и родилась идея открыть коливинг. И этот проект "выстрелил"»,— говорит господин Шарапов. По его словам, сегодня заполняемость коливинга составляет 97%.

Первый проект реализовался в партнерстве с индийской компанией SOL. Будущие проекты предполагается реализовывать самостоятельно, с привлечением инвесторов.

На данный момент Vertical Hospitality строит гостиницы под брендами We&I by Vertical и Vertical Boutique и коливинги You&Co. Запущено уже пять гостиниц, помимо Дубая — в Петербурге и Москве. В 2024 году откроется отель во Пскове. Также продолжается строительство новых очередей гостиницы в Петербурге на улице Орджоникидзе.

К 2033 году, по расчетам господина Шарапова, в портфеле Vertical Hospitality появится десять новых международных гостиничных проектов в странах Азии и СНГ. Также планируется активно продавать франшизу на отели и коливинги, благодаря чему в ближайшие пять лет запланировано открытие более 30 объектов размещения под брендами Vertical Hospitality. По словам Александра Шарапова, в основном сеть будет развиваться за счет франчайзинга, однако в Грузии, Кипре и Узбекистане компания планирует реализовать проекты самостоятельно либо с привлечением в долю партнеров.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development (девелопер апарт-отеля VIDI), считает, что решение о развитии сети в ситуации с большим потоком уехавших в 2022 году сотрудников российских компаний выглядит весьма прозорливым. «Особенно перспективным кажется создание коливингов в Эмиратах и на Кипре. Когда общий политический фон успокоится, большинство релоцировавшихся и "цифровых кочевников" вернется в Россию, туристическая популярность данных направлений среди россиян вряд ли спадет, а значит, объекты с высокой долей вероятности будут выполнять план по заполняемости»,— рассуждает эксперт.

Коливинги, по мнению заместителя директора департамента консалтинга Nikoliers Евгении Тучковой, сейчас набирают популярность. «Можно ожидать их дальнейший виток развития на базе проектов сервисных апартаментов под управлением российских управляющих компаний. В последние два-три года рынок апарт-отелей активно сформировался, наши УК получили достаточный опыт, который могут масштабировать и на российские, и на международные проекты»,— отмечает эксперт. Госпожа Тучкова считает, что российские проекты вполне успешно могут развиваться как внутри страны, так и за рубежом. «Коливинги и сервисные апарты всегда хорошо работают в локациях с хорошим климатом, где есть море и много солнца. Например, в качестве потенциально интересной зоны можно рассматривать зону Сириус в Сочи с большим номерным фондом, оставшимся после проведения Олимпийских игр»,— заключила она.

Надежда Ярмула, Валерий Грибанов