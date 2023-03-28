За 2022 год США стали крупнейшим поставщиком нефти в ЕС, сместив Россию

До конца января 2022 года Россия была основным источником импорта сырой нефти в Евросоюзе, сообщает Евростат. С четвертого квартала 2021 года по январь 2022 года импорт из России колебался от 39 657 тыс. баррелей до 49 698 тыс. баррелей, что составляло от 24% до 31% от общего объема. США тогда были вторым по величине поставщиком сырой нефти в ЕС, обеспечивая от 19 115 тыс. баррелей до 20 751 тыс. баррелей, что составляло от 10% до 13% от общего объема.

Начиная с сентября 2022 года импорт из России постепенно снижался, достигнув в декабре 7645 тыс. баррелей (4% от общего объема). Снижение импорта из России было компенсировано ростом импорта из других источников. В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти ЕС стали США с 34 483 тыс. баррелей (18% от общего объема), сообщает Евростат.

С февраля по апрель 2022 года ситуация с поставками нефти была нестабильной, в мае импорт из РФ снизился, но оставался относительно стабильным до сентября 2022 года, отмечает статистическое ведомство.

В ответ на военную операцию 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Запада на российскую нефть, также был установлен потолок цен на уровне $60 за баррель. Международное энергетическое агентство оценило потери России в январе от этого в $8 млрд.

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Мария Федотова