Что ждет россиян в апреле 2023 года

Снижение беспошлинного порога на ввоз товаров из-за рубежа, базовый стандарт для микрофинансовых организаций и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

С 1 апреля на шесть месяцев будет продлен запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров и доверительных управляющих.

Как ЦБ снимал ограничения на переводы за рубеж — в материале «Ъ».

С 1 апреля самоходные машины и другие виды техники, сделанные в странах—членах ЕАЭС после 31 марта 2023 года, будут регистрироваться в России только при наличии электронного паспорта.

Как правительство избавлялось от бумажных паспортов — в материале «Ъ».

С 1 апреля начнет действовать базовый стандарт совершения операций микрофинансовыми организациями. Например, в документе указаны десять способов проверки клиентов.

Почему малый бизнес начал обращаться в микрофинансовые организации — в материале «Ъ».

С 1 апреля снижается беспошлинный порог на ввоз товаров из-за границы на территорию ЕАЭС. Он составит €200 для товаров, которые доставляют транспортные компании или почта, и €500 для товаров, перевозимых в багаже весом не более 25 кг.

Как правительство вводило старые нормы — в материале «Ъ».

С 1 апреля запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам будет продлен до 1 октября 2023 года.

Как регулятор вводил ограничения — в материале «Ъ».

С 1 апреля будет использоваться упрощенная форма сообщения о недвижимости или транспортных средствах в налоговую. В документе больше не нужно будет указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики автомобилей.

Как Госдуме предлагали отменить на три года транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей — в материале «Ъ».

С 1 апреля производители и поставщики пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, будут обязаны маркировать продукцию и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК».

Какие показатели эффективности для маркировки товаров установило правительство — в материале «Ъ».

15 апреля истекает срок подачи отчета о деятельности иноагента за второе полугодие 2022 года.

Какую отчетность ждет Минюст от НКО-иноагентов — в материале «Ъ».

С 20 апреля при вендинговой торговле в чеке необходимо указывать код маркированного товара.

Почему потребители жаловались на отказ от бумажных чеков — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов