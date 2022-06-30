Перевод на миллион

Увеличение объема переводов за рубеж до $1 млн, которое выглядело как ослабление валютного регулирования, вряд ли окажет существенное влияние на позиции рубля. Объем таких переводов невелик, а сами они будут находиться под жестким контролем как со стороны российских, так и со стороны западных банков. Поэтому в ближайший месяц эксперты ожидают колебаний курса доллара в диапазоне 45–55 руб./$ даже с учетом введения нового бюджетного правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЦБ фактически снял ограничения на перевод валюты за рубеж. С 1 июля граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на свой счет в зарубежном банке либо другому человеку эквивалент суммы от $150 тыс. до $1 млн. Однако регулятор оставил в силе ограничения в отношении переводов без открытия банковского счета для резидентов и нерезидентов из дружественных стран в размере до $10 тыс.

Как объясняет ЦБ, лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке. Но, по сути, это продолжение политики властей на ослабление российской валюты, о чем в очередной раз было заявлено накануне на съезде РСПП (см. “Ъ” от 30 июня).

Валютный рынок живо отреагировал на словесные интервенции (курсы выросли более чем на 3 руб.), однако уже на следующий день на торгах Московской биржи доллар откатился до 51,6 руб., а евро — до 53,7 руб./€.

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Смягчение валютных ограничений не повлияет существенно на конъюнктуру валютного рынка, считают его участники. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, проблему навеса валютного предложения могло бы решить разрешение вывода средств со счетов юридических лиц без ограничений по целям перевода, но на это регулирующие органы навряд ли пойдут из-за риска значительного оттока капитала. Как заявил собеседник “Ъ” в крупном банке, вряд ли переводы родственникам за границу нуждаются в таком лимите. А вот клиентам private banking такие объемы могут помочь, в том числе и в бизнес-расчетах, и в развитии параллельного импорта, считает он.

При этом эксперты указывают и на возросшие сложности таких переводов.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что сейчас неочевидна их логистика, а кроме того, остается риск хотя бы временной блокировки средств за рубежом при ужесточившемся комплаенсе иностранных банков «как по признаку юрисдикции отправителя перевода, так и по причине его значимого объема».

Кроме того, по словам старшего юриста юрфирмы Tomashevskaya & Partners Элины Коскиной, основной вопрос, который стоит перед банками,— как такое резкое увеличение порога сочетается с предыдущими рекомендациями банкам от ЦБ обращать внимание на нестандартные операции клиентов. Поэтому, несмотря на существенное послабление, «можно предположить и более строгий контроль за проводимыми операциями, что может вызвать отказ в их проведении», отмечает она. Тем более что в России действует довольно жесткое валютное законодательство. По словам господина Миронюка, вывод за рубеж крупной суммы может потребовать предоставления Росфинмониторингу дополнительных документов. Помимо этого, отмечает он, такой счет за границей должен был быть открыт до марта 2022 года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что основными факторами укрепления рубля остаются многолетние максимумы цен на нефть и газ, которые обеспечивают приток валютной выручки по текущему счету платежного баланса РФ ($0,5–1,0 млрд в день), резкое сжатие импорта из-за санкций, политика девалютизации и жесткие ограничения на движение капитала. Причем в ближайшее время вклад в укрепление российской валюты будет вносить и дивидендный сезон в июле, когда российские экспортеры будут конвертировать валюту в рубли под выплаты дивидендов, считают аналитики.

Даже без учета отказавшегося от дивидендных выплат «Газпрома» крупные экспортеры готовятся выплатить в июле более 500 млрд руб. дивидендов.

В результате избыток валюты в российской экономике в ближайшие месяцы останется высоким. Это может способствовать укреплению курса рубля, хотя и более медленными темпами благодаря новому бюджетному правилу, оценивает Михаил Васильев. Опрошенные эксперты считают, что в июле курс доллара будет находиться в диапазоне 45–55 руб./$, а курс евро — 48–58 руб./€.

Виталий Гайдаев, Максим Буйлов