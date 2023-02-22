МФО выбирают проверенных

Кредиты становятся дороже, а требования к заемщикам — жестче. В 2022 году россияне взяли в микрофинансовых организациях 608 млрд руб., говорится в отчете СРО «МиР». Она объединяет почти 400 игроков рынка. Чаще всего клиенты берут короткие займы до недели. Но даже небольшую сумму, как выяснил “Ъ FM”, теперь получить непросто. Микрофинансисты ужесточили кредитный скоринг заемщиков и выбирают только проверенных клиентов. Какие ставки сегодня в МФО? И на каких условиях там кредитуется малый бизнес? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Микрозайм можно взять от 500 руб. до 100 тыс. руб. Первый раз чаще всего беспроцентный, так называемый пробный. Одобрят не больше 5 тыс. руб. на семь дней. Если вернете, дадут больше и на год. И тогда же заработает счетчик МФО. В среднем — процент в день. Но даже с такой комиссией россияне идут к микрофинасистам. Там в отличие от банков давали быстрее и просили меньше документов.

В 2022 году клиентская база МФО выросла более чем на 3 млн заемщиков. Это на 22 % больше, чем в 2021-м, рассказала “Ъ FM” директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, этой весной ужесточится скоринг, и ситуация сильно изменится:

«У МФО появляются клиенты, которые раньше обслуживались в банках. И это не всегда связано с ужесточением требований со стороны кредитных организаций. Сегодня в МФО тоже достаточно жесткий скоринг. С 4 апреля вступает в силу стандарт операций на финансовом рынке, и тогда микрофинансовые организации уже в обязательном порядке должны будут вводить дополнительные способы проверки. Например, сверка действительности документа, удостоверяющего личность получателя, с использованием сервисов органов государственной власти».

МФО теперь будут проверять еще номер телефона, электронную почту и банковский счет потенциального заемщика. Из плюсов — мошенникам станет сложнее набирать микрозаймы по чужим документам. Но и реальным заемщикам из-за скоринга теперь могут отказать. На фоне ужесточений ЦБ, который с января 2023 года ограничил выдачу высокорискованных кредитов, крупные микрофинансисты будут выбирать только качественных клиентов. А тем, кому откажут, могут уйти в серую зону, не исключает генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов:

«Можем выдавать и до 100 тыс. руб., но пока клиенты доросли до 50-70 тыс. руб. Если клиент не может себе позволить 100 тыс. руб., исходя из текущего дохода, своей закредитованности, мы никогда не дадим ему эту сумму. Самое главное — не уходить к финансовым компаниям, которые находятся не под контролем Центробанка. Они выдают ссуду под любую ставку, возможны и непопулярные меры взаимодействия с клиентом, вплоть до выбивания долгов».

А если у клиента есть машина, то микрозайм получить несложно. Деньги под залог ПТС активно берет малый бизнес и самозанятые, которые не могут документально подтвердить доход перед банками. Число таких заемщиков выросло до 30 % от общего портфеля, рассказал “Ъ FM” директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев:

«После начала спецоперации средний чек вырос. Если он составляет 300 тыс., то предприниматели берут около 400 тыс. руб. В том числе и потому, что стоимость авто на рынке выросла. Мы выдаем кредит, который более чем в два раза покрыт предметом залога. Средняя стоимость машины на момент выдачи — около 800 тыс. руб. Средняя ставка — около 80%, но есть клиенты, которым мы выдаем по ставке 50%. А есть заемщики, которые получают деньги под более высокий процент. То есть мы видим предпринимателей, которые постоянно с нами».

Под залог ПТС некоторые МФО выдают до 500 тыс. руб.. Если взять такой кредит на четыре года, к примеру, под 80%, то вернуть придется уже 1,65 млн руб.

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