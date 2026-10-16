Лавров: радикалы хотят использовать Афганистан для угроз России

По словам министра, радикалы хотят пошатнуть власть в Кабуле и рассматривают афганскую территорию как плацдарм для распространения терроризма. Отдельно господин Лавров отметил попытки контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана в Центральную Азию и Россию.