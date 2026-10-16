Лавров: радикалы хотят использовать Афганистан для угроз России
Группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация) намерена использовать Афганистан как базу для атак на Россию и страны Центральной Азии. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
По словам министра, радикалы хотят пошатнуть власть в Кабуле и рассматривают афганскую территорию как плацдарм для распространения терроризма. Отдельно господин Лавров отметил попытки контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана в Центральную Азию и Россию.
«Для того чтобы нейтрализовать упомянутые мной вызовы,— сказал глава МИДа.— Россия и ее партнеры в регионе должны и, в общем-то, дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ». Сергей Лавров также подтвердил, что Россия продолжит оказывать Афганистану посильную гуманитарную помощь.