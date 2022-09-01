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Коммерсантъ FM
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Маркировке вводят KPI

Правительство утвердило показатели оценки эффективности системы и своей работы с ней

Правительство утвердило ключевые показатели эффективности (КПЭ) системы маркировки товаров, а также работы с ней госорганов. Среди них — доля контрафакта и годовой легальный оборот на различных рынках, потенциальный ущерб для бюджета, а также активность чиновников при использовании функционала системы и степень ее интеграции с базами госорганов. Ожидается, что это позволит увидеть более полную картину рынка, совершенствовать риск-ориентированный подход и снижать административную нагрузку на добросовестный бизнес.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках систематизации многолетней борьбы с контрафактом правительство утвердило КПЭ для разворачиваемой в РФ системы маркировки товаров. Напомним, она предполагает нанесение средств идентификации на определенные товары (меховые изделия, лекарства, табачную продукцию, обувь и др.) с последующей обработкой полученных данных в виде цифровой модели рынка. Как следует из опубликованного вчера распоряжения, Белый дом пока обозначил лишь общие ориентиры ее использования — конкретные ежегодные показатели должны быть подготовлены ведомствами к 15 сентября и опубликованы Минпромторгом к 1 октября.

В качестве КПЭ будут браться финансовые эффекты внедрения маркировки: объем годового легального оборота маркируемой продукции, доля контрафакта на этом рынке, начисление акцизных платежей, а также потенциальный ущерб для бюджета. Учитываться будет и масштабирование самой системы маркировки: количество пользователей, сервисов для государства и информации для потребителей, а также доля производителей и импортеров, регулярно использующих сведения о своей или ввезенной ими продукции. Впрочем, отметим, достижение последнего показателя может осложниться из-за санкций — на днях Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предполагающий временное исключение возможности доступа правообладателей к информации о товарах, которые ввозятся в режиме параллельного импорта.

Отдельно распоряжение предусматривает КПЭ для госорганов, работающих с системой маркировки. Среди них — доля рассмотренных обращений, поступивших через систему маркировки, количество индикаторов риска и рост доли рассмотренных чиновниками потенциальных нарушений, выявленных системой. Оценка также будет зависеть от дальнейшей интеграции системы маркировки с другими госинформсистемами. Пока применять КПЭ будут ФАС, Минпромторг, Минсельхоз, Минцифры, ФТС, Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и Россельхознадзор. Отметим, до сих пор проблема оценки масштабов рынка контрафакта была связана не только с тем, что это теневой сектор, но и с разрозненностью данных (см. “Ъ” от 11 марта 2021 года).

Как сообщили “Ъ” в Центре развития перспективных технологий (оператор системы, ЦРПТ), система маркировки сейчас интегрирована с 16 органами власти, которые за январь—июль 2022 года направили более 6,3 млн запросов, что на 267% выше показателя 2021 года. «Утверждение КПЭ повысит интенсивность использования данных госорганами, сократит время реакции на обращения и усилит эффективность общественного контроля»,— считают в центре. Так, добавляют в ЦРПТ, в этом году был запущен проект по предоставлению бизнесу данных об автоматически выявляемых системой нарушениях, после чего их количество сократилось вдвое. В целом же, ожидают в ЦРПТ, внедрение КПЭ приведет к росту качества данных в системе, что позволит сформировать более полную картину рынка.

В Минпромторге также добавляют, что внедрение КПЭ «сможет гарантировать своевременность и полноту рассмотрения накопленных сведений госорганами, применение ими риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности». Для легальных же участников оборота, заверяют в ведомстве, снизится административная нагрузка. Советник президента ЦСР Елена Разумова отмечает, что документ предусматривает «процедуры альтернативной оценки работы системы» — в итоге госорганами будут накапливаться статистические данные, и в будущем принятие решений о доработке системы будет более обоснованным.

Евгения Крючкова

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