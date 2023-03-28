Предприниматель согласился с любым наказанием

В Кемерово началось рассмотрение уголовного дела о пожаре в приюте для бездомных и оставшихся без попечения, который произошел 24 декабря 2022 года. В нем погибли 23 из 28 постояльцев. Владелец и организатор «дома милосердия» 31-летний Андрей Смирнов заявил о полном признании вины и готовности принять любое назначенное судом наказание. В ходе первого допроса потерпевших и оглашения их письменных показаний выяснилось, что постояльцев устраивало содержание в приюте, почти все они прекратили общаться со своими родственниками или делали это редко. При этом родственники погибших подали иски о возмещении морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Смирнов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Андрей Смирнов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Еще перед началом заседания в Заводском районном суде Кемерово обвиняемый по ч. 3 ст. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с гибелью двух и более лиц) Андрей Смирнов заявил журналистам и участникам заседания, что вину признает полностью, так как экспертиза установила причину пожара — короткое замыкание. Снисхождения к себе он не попросил, заявив, что оставляет наказание на усмотрение суда и готов принять любое. Никакого заработка содержание приюта ему не давало, также отметил он.

Представлявшая гособвинение прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Кемеровской области Екатерина Алексеева сообщила в обвинительном заключении, что обвиняемый действовал вопреки своему профилю как ИП.

Взяв в аренду частный жилой дом по адресу Таврическая, 23 в Кемерово, он обустроил в нем магазин по продаже комбикормов и при этом «организовал проживание в доме для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью и оставшихся без попечения родных за плату или на безвозмездной основе», то есть оказывал социальные услуги.

Но при этом он не обеспечил противопожарную безопасность в помещениях и соответствующую защиту, умышленно нарушив тем самым законодательство и соответствующие нормативные акты. В частности, как указала прокурор, в подобном заведении должна была установлена автоматическая пожарная световая и звуковая сигнализация, обустроены пожарные выходы и пр.

Она также сообщила, что представители Госпожнадзора посещали приют в прошлом году в качестве профилактических визитов, указывая на эти нарушения, но обвиняемый их не устранил. В результате 24 декабря 2022 года произошло возгорание электропроводки, выходящей из электрощита в пристройке к основному зданию, приведшее к пожару и гибели 23 постояльцев из 28. Большинство из них, по данным гособвинения, погибли от отравления окисью углерода. Еще пятеро постояльцев были признаны потерпевшими с причинением вреда здоровью (ожогами) двоим средней тяжести, двоим легкой и одному «без причинения вреда здоровью».

После представителя государственного обвинения выступили трое потерпевших, заявивших при этом гражданские иски о возмещении морального вреда.

Самую большую сумму из них — 1 млн руб.— заявил студент кемеровского техникума Данил Асанов, который, как выяснилось при его допросе, с отцом то ли не виделся совсем, «общался по телефону», то ли встречался иногда, когда «тот уходил или сбегал из приюта».

На что Андрей Смирнов заметил, что у погибшего не было телефона, ни уходить, ни сбегать он не мог, потому что «ходил под себя». Потерпевший сообщил, что у его отца была инвалидность, но в чем она выражалась, толком не смог пояснить: «у него не было трех пальцев на ноге, и не было селезёнки, или она была отбита».

У Антона Громова погибла мать, с которой в приюте он виделся несколько раз и больше не общался: «мобильного у нее не было». У Татьяной Лоскутовой погибла сестра, которая сначала было устроена в дом престарелых, оттуда ушла, попала в больницу с травмой, а оттуда в «дом милосердия». Там потерпевшая посещала сестру несколько раз, общалась с ней по телефону (постоялица приюта использовала мобильный персонала). Эти потерпевшие запросили по 100 тыс. руб. возмещения, в случае с Татьяной Лоскутовой — на похоронные расходы.

Письменные показания других потерпевших, которые огласила судья Наталья Лопатина, описывали приют как место, в котором никого не удерживали силой, и постояльцев место их пребывания их устраивало. Их банковские карты были у владельца приюта, из получаемых пенсий он оплачивал содержание приюта, коммунальные услуги, покупку продуктов, оплату персонала, «10% забирал себе на зарплату, выдавал немного наличных на покупку сладостей и сигарет».

Потерпевшие из этих показаний от возмещения морального вреда отказались, но были и заявившие гражданские иски, в том числе Анастасия Наумова — на 1 млн руб. Андрей Смирнов попросил, чтобы эти потерпевшие дали показания лично, суд согласился, отложил заседание на 11 апреля, постановив Анастасию Наумову доставить в суд принудительно, а остальным — еще раз направить повестки о явке на заседание.

После пожара 24 декабря 2022 года Андрей Смирнов был арестован, тогда же был арестован госинспектор Кемерово и Березовского, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Роман Плет. Его обвиняют в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы).

Игорь Лавренков, Кемерово