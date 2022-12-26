Обвиняемых в пожаре приютили в СИЗО

Центральный райсуд Кемерово отправил в СИЗО на два месяца 31-летнего владельца частного приюта для людей в сложной жизненной ситуации Андрея Смирнова. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован на два месяца инспектор пожарного надзора Роман Плет. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что инспектор не проверил приют на соблюдение норм пожарной безопасности. В доме милосердия, открытом более трех лет назад, ночью 24 декабря произошел пожар, в котором погибли 22 человека. Андрей Смирнов признал вину и раскаялся, Роман Плет обвинение отрицает.

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Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Последствия пожара в доме престарелых

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Руководитель следственной группы СКР по делу о пожаре в частном кемеровском приюте 24 декабря Алексей Мухрамов обосновал необходимость ареста владельца социального заведения Андрея Смирнова тем, что мужчина проживает не в собственном жилье, а в квартире матери в кузбасском городе Гурьевск, а потому может сбежать. Также следователь сообщил, что фигурант дела способен уничтожить доказательства, угрожать свидетелям и другим участникам дела.

Кроме того, характеризуя личность обвиняемого, Алексей Мухрамов отметил, что тот привлекался к административной ответственности, не уточнив к какой.

По его данным, индивидуальный предприниматель Андрей Смирнов организовал приют для лиц в сложной жизненной ситуации, без определенного места жительства и престарелых в неприспособленном для этого частном доме. «Умышленно с нарушением требований противопожарной безопасности — без требуемых автоматической противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, не обеспечил условий для эвакуации в случае пожара, в том числе для маломобильных граждан»,— заявил в суде следователь. По оценке следствия, Андрей Смирнов знал о возможных негативных последствиях, «но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение».

Ночью 24 декабря в приюте произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме №23 по ул. Таврическая в Кемерово поступило в службу ЧС в 2:21 ночи местного времени, горение удалось локализовать в 3:39 и полностью погасить еще через десять минут.

Погибли 22 человека — постояльцы приюта, в первую очередь маломобильные граждане. Шестеро пострадали: четверо получили амбулаторную помощь, еще двое — в тяжелом состоянии с ожогами были госпитализированы.

«Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем»,— комментировал ситуацию заместитель главы МЧС Илья Денисов. В тот же день Андрей Смирнов был задержан. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Смирнов

Фото: Соцсети Андрея Смирнова Андрей Смирнов

Фото: Соцсети Андрея Смирнова

По словам Алексея Мухрамова, обвиняемый арендовал дом площадью 185 кв. м по ул. Таврическая, в котором обустроил приют, находил нуждающихся в проживании, «заключал с ними и с нанятыми для работы в приюте устные договоры, получал денежные средства за оказанные услуги, на них покупал продукты питания и расходные материалы, оплачивал жилищно-коммунальные услуги». Он также «контактировал с надзорными и правоохранительными органами».

Из показателей свидетелей в деле, которые представил судья Дмитрий Торощин, следовало, что дом Андрей Смирнов арендовал с октября 2019 года у местной жительницы, сам при этом проживал в Гурьевске, где организовал евангелическую церковь, в приют приезжал один-два раза в неделю. При этом он помогал постояльцам приюта восстанавливать документы, в том числе для получения пенсий.

Адвокат обвиняемого Андрей Деменков указал на то, что доводы следствия о возможном бегстве Андрея Смирнова и вмешательстве в ход расследования ничем не обоснованы, а ссылка на административные взыскания — это всего лишь указание на нарушения правил дорожного движения, которые есть практически у каждого водителя. Он сообщил, что у обвиняемого двое детей в возрасте восьми месяцев и четырех лет и опека над 15-летним ребенком, супруга Андрея Смирнова не работает.

Кроме того, как заявил адвокат, пока нет точно выявленного очага, причин и механизма распространения пожара.

В субботу замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что есть несколько версий возникновения пожара. «Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета»,— сказал он.

Андрей Смирнов, выступая в судебном заседании, также отметил, что причины пожары пока неясны и, по его предположению, они могли бы связаны с действиями одного из постояльцев, «курившего и употреблявшего алкоголь, не умевшего обращаться с топливным угольным котлом, и которого он хотел попросить из приюта, но тот уговорил оставить его». Господин Смирнов заявил, что не снимает с себя вину, и рассказал, что за исключением последних поселившихся в приюте шести постояльцев всех проживавших там он знал лично, находил по теплотрассам и свалкам, отмывал и подстригал, все они были брошены своими родственниками на произвол судьбы. При этом, по его словам, «все знали о работе дома милосердия», как назвал приют обвиняемый, а постояльцев привозили к нему также из городских больниц, из учреждений ФСИН, полиции, из центра социальной адаптации населения и др.

Организатор приюта признал, что «понимал» необходимость размещения приюта в другом доме, который бы соответствовал предъявляемым требованиям, и даже «начал его присматривать, планируя приобрести на средства материнского капитала».

Андрей Смирнов также сообщил, что «на 100% сотрудничает и будет сотрудничать со следствием и не собирается скрываться». «Пока нет полной картины пожара, хотелось бы оставаться с семьей»,— сказал он. Тем не менее суд согласился с доводами следствия и арестовал его на два месяца, до 24 февраля 2023 года.

Также фигурантом уголовного дела стал государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кузбассу Роман Плет. Следственные органы предъявили ему обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы). По мнению следствия, он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности дома милосердия. В суде Роман Плет попросил отправить его под домашний арест. «Вину не признаю, от следствия скрываться не собираюсь, всегда готов оказать содействие в рамках расследования, готов сдать заграничные паспорта, обычный паспорт»,— сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»). Суд арестовал его также до 24 февраля.

Игорь Лавренков, Кемерово