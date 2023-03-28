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Коммерсантъ FM
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Правительство отменило ограничения на инвестирование средств ФНБ в 2023 году

Правительство России отменило зависевшие от ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) ограничения на инвестирование его средств в 2023 году.

Сейчас инвестиции возможны в инфраструктурные проекты, если ликвидная часть ФНБ более 7% ВВП, а в прочие активы — от 10% ВВП. Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном портале правовой информации, действие этих ограничений приостанавливается до 1 января 2024 года.

Правительство РФ планирует в текущем году инвестирование 2,2 трлн руб. средств ФНБ в приоритетные проекты, включая 1,7 трлн руб. в самоокупаемые инфраструктурные проекты, 0,5 трлн руб. — антикризисные инвестиции.

25 февраля ФНБ попал под санкции Евросоюза. В Минфине РФ заверили, что ограничительные меры не повлияют на планы по инвестированию из средств фонда.

Александр Кислов

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