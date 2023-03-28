Суд снял арест с имущества Вероники Белоцерковской

Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера и экс-издательницы «Собаки.ру» Вероники Белоцерковской (признана Минюстом иностранным агентом). В феврале ее заочно осудили на девять лет за распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В суде заявили ТАСС, что с ходатайством о снятии ареста с имущества обратился ее бывший муж Борис Белоцерковский. «Приговор в отношении осужденной Белоцерковской вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята»,— пояснили в суде.

Дело в отношении госпожи Белоцерковской возбудили в марте 2022 года. По версии следствия, она из-за границы публиковала фейки в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В рамках дела было арестовано ее имущество на сумму 153 млн руб. Она живет во Франции, ее объявили в международный розыск.

Лаура Кеффер