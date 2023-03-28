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Коммерсантъ FM
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«Консоль.Про»: 55% компаний откажутся работать с уехавшими фрилансерами, если поднимут налоги

Если российские власти увеличат налоги для работающих за границей граждан, то 55% компаний готовы прекратить сотрудничество с такими фрилансерами, следует из опроса платформы «Консоль.Про». 42% опрошенных компаний сотрудничают хотя бы с одним самозанятым или ИП, который находится за пределами России.

Среди релокантов больше всего представителей IT (28%), маркетинга (24%), продаж (23%) и копирайтинга (16%). Меньше всего специалистов, работающих в дизайне (2%), медицине (7%) и страховых услугах (9%).

По данным опроса, 72% респондентов смогут заменить уехавших фрилансеров. 18% компаний заявили, что легко найдут им замену. 54% предпринимателей признали сложности в поиске новых фрилансеров, но не считают это невыполнимым. 20% уверены, что замена самозанятых сильно навредит бизнесу.

9% опрошенных сказали, что заменить уехавших фрилансеров будет невозможно. Сложнее всего бизнесу это будет сделать в сфере IT, о чем сообщило 28% респондентов. Также считаются сложно заменимыми специалисты по продажам (25%), финансам (20%) и маркетингу (16%).

В опросе участвовали 1300 человек, сроки его проведения не приводятся. Сферы, в которых работают респонденты: торговля (16,3%), финансы (11,3%), косметика и красота (10,8%), IT / технологии (10,6%), образование (10,5%), электроника (8,9%), FMCG (5,5%), одежда, обувь и аксессуары для взрослых (4,6%), товары для дома (3,8%), транспорт (2,9%), строительство и недвижимость (2,2%), зоотовары (2%), мебель (1,9%), кафе и рестораны (1,7%), детская одежда, обувь и аксессуары (1,5%), спорт (1,4%), туризм (1,2%), медицина (1%), развлечения и отдых (1%), автомобильный бизнес (1%).

В июле 2022 года Минфин подготовил законопроект о поправке в Налоговый кодекс, согласно которой российский работодатель обязан сам удерживать НДФЛ 13% с налогового резидента, работающего за границей, и 30% — с нерезидента. В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей. В феврале 2023-го источник «Интерфакса» сообщил, что Минфин окончательно отказался от этой идеи.

О предложении повысить налоги уехавшим из России самозанятым — в материале «Ъ FM» «К уехавшим россиянам подходят индивидуально».

Лаура Кеффер

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