К уехавшим россиянам подходят индивидуально

В Госдуме озвучили некоторые детали законопроекта в отношении уехавших за границу граждан, но вопросы все равно остались. По словам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, мера коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых россиян. Сейчас они платят налоги по льготной ставке в 4-6%. Парламентарии хотят изменить ее для релокантов до 30%. Поправки в закон уже разрабатывают, рассмотреть их могут весной 2023 года. Ранее отменить преференции для уехавших предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что означает новая норма? И кого она коснется? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В нынешнем году в России фиксировался настоящий бум самозанятых: с 2 млн человек их число выросло до 6 млн, и во многом благодаря эмиграции. Предположим, гражданин уехал из страны, но продолжил работать в российской компании. Полгода он платит НДФЛ в размере 13%, а после этого срока перестает быть резидентом, и ставка для него увеличивается до 30%. Однако если он перезаключил контракт как самозанятый, то в казну всегда будет уходить лишь 6% дохода.

В Госдуме хотят устранить эту лазейку и запретить релокантам регистрироваться в этом качестве. С ИП немного иначе: нерезидентам планируют сохранить этот статус, но запретить любые льготы. В таком случае налоги тоже вырастут до 30%. Но есть и другие риски, подчеркнул предприниматель Андрей, переехавший в Испанию: «ИП регистрируется по адресу прописки. Если ты уехал, получается, что ты чуть ли не мошенничаешь, ведь у тебя фиктивная регистрация. Есть и другой вопрос: как российское государство собирается узнавать, гражданин — резидент или уже нет?

Пока не было такого, чтобы ФНС в массовом порядке запрашивала всю информацию у погранслужб и ФСБ о том, кто, когда и в каком направлении пересек границу. Кроме того, у налогоплательщиков сейчас нет даже обязанности сообщать о своем статусе».

И на этом сложности не заканчиваются. С той же Испанией у РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть страна будет учитывать отчисления, сделанные самозанятым в бюджет родного государства. А вот с Грузией, например, такого договора нет, и россиянину придется распрощаться с половиной дохода, ведь там ставка налога находится на уровне 20%.

Соглашения приостановлены также с США, Германией, Великобританией и Латвией — там НДФЛ доходит до 45%. В итоге релоканты будут искать схемы обхода, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский: «Как у физических лиц у них налоги уже будут повышенные. В таком случае люди могут просто работать от имени неких юрлиц, уже им эти деньги переводить, в том числе, и с помощью криптовалют. Умы у таких людей пытливые, поверьте, они придумают, как платить меньше».

Другими словами, вовсе не факт, что нововведения увеличат поступления в бюджет. Более того, они могут навсегда лишить страну высококвалифицированных кадров. Об этом предупреждали, в частности, в Минцифры, когда дискуссия об ограничениях для уехавших россиян только начиналась. Против выступал и Минфин, представители которого отмечали, что для таких граждан ставка налога должна оставаться неизменной. После этого в парламенте предложили другую идею — запретить особо ценным специалистам удаленный формат работы из-за границы, чтобы они трудились исключительно в России.

Но и эта идея не нашла массовой поддержки, в том числе у первого замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова: «Как правило, это касается людей, которые занимаются IT-сферой. В этом смысле у нас главный вопрос — а кем их заместить? То есть у нас сейчас десятки тысяч людей, например, работают за рубежом на российские компании. В том числе они занимаются поддержкой портала "Госуслуги" и других сервисов, которые связаны с обеспечением деятельности государства.

С теми людьми, которые уехали, работать нужно очень аккуратно».

Между тем свое слово еще не сказали работодатели, для которых новые налоги могут обернуться дополнительными издержками. Теоретически, как говорят собеседники “Ъ FM”, они могут создавать дочерние предприятия за рубежом и проводить платежи там, в таком случае налоги тоже пройдут мимо российской казны. Вероятно, рано или поздно в дискуссию придется вмешаться Кремлю, но в начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что на этом уровне вопросы пока не обсуждаются.

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Иван Хорушевский