С 15 апреля только верифицированные пользователи смогут голосовать в опросах Twitter

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что только прошедшие верификацию аккаунты смогут принимать участие в опросах соцсети. Нововведения вступят в силу с 15 апреля. С той же даты в рекомендованных аккаунтах в разделе «Для вас» будут видны только верифицированные пользователи. Господин Маск утверждает, что такая мера поможет справиться с «ботами с искусственным интеллектом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Hannibal Hanschke/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Hannibal Hanschke/File Photo, Reuters

В ноябре 2022 года была запущена подписка Twitter Blue, в рамках которой можно получить верификацию. В марте 2023-го она стала доступна по всему миру. После введения новой функции верификации Twitter убрал все устаревшие синие галочки, полученные до появления платной услуги. Илон Маск решил сделать верификацию обязательной для участия в опросах после того, как пользователи Twitter проголосовали за его уход с поста гендиректора компании в его собственном опросе.

Лаура Кеффер