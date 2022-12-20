Маск намерен позволить голосовать в Twitter только обладателям платной подписки

После того как пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста генерального директора компании в его собственном опросе, миллиардер несколько часов хранил молчание в социальной сети. А в своем первом же посте после паузы сообщил, что намерен в будущем ограничить право пользователей на участие в опросах, касающихся важных изменений в Twitter.

Это предложение выдвинул один из пользователей соцсети. «Владельцы Blue (платная подписка Twitter.— ''Ъ'') должны быть единственными, кто может голосовать в опросах, связанных с политикой (компании.— ''Ъ'')»,— написал пользователь с ником Unfilteredboss1. На это Илон Маск ответил: «Хорошее замечание» — и сообщил, что такое изменение вскоре будет принято.

Илон Маск часто использует публичные опросы в Twitter для принятия важных решений о политике социальной сети. Так, в минувшее воскресенье аккаунт техподдержки социальной сети предупредил, что отныне пользователям запретят создавать аккаунты, единственным контентом которых будут ссылки, ведущие на платформы конкурентов Twitter. Однако через несколько часов эти сообщения были удалены, а на странице Twitter Safety появился опрос о том, стоит ли удалять аккаунты, которые продвигают другие социальные сети.

Кирилл Сарханянц