Twitter уберет все устаревшие синие галочки

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что профили Twitter с устаревшими знаками верификации (синие галочки) лишатся этих отметок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

«Через несколько месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным»,— написал господин Маск в приобретенной им соцсети.

Ранее синие галочки появились у аккаунтов якобы Джорджа Вашингтона и Иисуса Христа. Знак верификации также получил вымышленный аккаунт Tesla, у которого были такие же картинка и название, как у настоящего аккаунта компании.

Подписка Twitter Blue существовала и раньше, однако не включала в себя верификацию и стоила $4,99. Обновленная версия позволяет любым пользователям получить специальную синюю галочку рядом с именем аккаунта и стоит $7,99 в месяц. По данным СМИ, новая функция обошлась некоторым американским компаниям в миллиарды долларов потерянной рыночной капитализации. В соцсети появились поддельные корпоративные аккаунты, в которых стали распространяться фейки, приведшие к падению стоимости акций.

О других нововведениях в Twitter читайте в материале «Ъ FM» «Twitter дополняет сообщения».

Дарья Эрозбек