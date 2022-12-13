Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Twitter уберет все устаревшие синие галочки

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что профили Twitter с устаревшими знаками верификации (синие галочки) лишатся этих отметок.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

«Через несколько месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным»,— написал господин Маск в приобретенной им соцсети.

Ранее синие галочки появились у аккаунтов якобы Джорджа Вашингтона и Иисуса Христа. Знак верификации также получил вымышленный аккаунт Tesla, у которого были такие же картинка и название, как у настоящего аккаунта компании.

Подписка Twitter Blue существовала и раньше, однако не включала в себя верификацию и стоила $4,99. Обновленная версия позволяет любым пользователям получить специальную синюю галочку рядом с именем аккаунта и стоит $7,99 в месяц. По данным СМИ, новая функция обошлась некоторым американским компаниям в миллиарды долларов потерянной рыночной капитализации. В соцсети появились поддельные корпоративные аккаунты, в которых стали распространяться фейки, приведшие к падению стоимости акций.

О других нововведениях в Twitter читайте в материале «Ъ FM» «Twitter дополняет сообщения».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...