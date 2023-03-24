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Коммерсантъ FM
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Подписка Twitter Blue стала доступна во всем мире

Владелец Twitter бизнесмен Илон Маск сообщил, что теперь пользователи со всего мира могут оформить подписку на Twitter Blue. С помощью нее можно в том числе верифицировать аккаунт.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Twitter Verified (верификация в рамках Twitter Blue.— "Ъ") теперь доступна по всему миру!» — написал господин Маск на своей странице в соцсети. Подписка стоит $7 в месяц.

Twitter Blue была запущена в ноябре 2022 года. После введения новой функции верификации Twitter убрал все устаревшие синие галочки, полученные до появления платной услуги. СМИ писали, что нововведение обошлось некоторым американским компаниям в миллиарды долларов потерянной рыночной капитализации. Выручка Twitter в декабре упала на 40%.

Лаура Кеффер

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