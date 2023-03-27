«Вести дела с Россией с каждым днем все рискованнее»

В Кремле не исключили введения новых западных санкций в связи с решением Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Между тем в Еврокомиссии дали понять, что начинают обсуждение 11-го санкционного пакета. Предполагается, что его основной целью станут страны, которые помогают обходить действующие ограничения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что новые рестрикции могут оказаться вполне эффективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Санкции возвращаются. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в недавнем интервью отметился красивой фразой о том, что Евросоюз, дескать, потерял аппетит к данной теме. Устали коллеги. Действительно, целый год изо дня в день этим занимаются. Сколько можно? Отдыхать же надо. Здесь Моравецкий заключил, что он и его страна не дают коллегам расслабиться и побуждают их продолжать.

Как бы то ни было, с участием Моравецкого или без оного антироссийские ограничительные меры возвращаются в повестку дня. Отчасти это связано с намерениями РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Так что, судя по всему, размениваем второй десяток. Начинается обсуждение 11-го санкционного пакета.

Самое интересное заключается в том, что он может быть простым и одновременно эффективным. То есть ограничения предполагается вводить против тех, кто помогает их обходить. Но как же это сделать? Как установить нарушителя? А очень просто. Хотя бы с помощью современных технологий. Например, хочешь торговать с объединенной Европой — установи современную компьютерную систему. А она уже сама разберется, какие товары можно ввозить, а какие нельзя.

Всем очень удобно. Официальная власть дружественных стран как бы и ни при чем. Передовой опыт уже опробован в Турции. Правительство заявляет: мы ни к каким чужим санкциям не присоединяемся — проводим исключительно независимую политику, а Россия — наш важнейший партнер. А если какие трудности возникают, так это система виновата. Это же компьютер — не человек. Что с него взять?

Хорошо. Допустим, нынешние российские партнеры нашли способ и систему эту обойти, и западные санкции не соблюдать. Пусть они верны нам. Но только вот мало кто в этом мире что-то делает просто так. Невольно получается, что мы у них как бы в долгу. А зависеть от кого-то всегда плохо, даже от ближайших друзей. А когда зависишь от такого большого и сильного, как Китай, это еще и опасения вызывает.

Даже без всяких пакетов санкций вести дела с Россией с каждым днем становится все рискованнее. Вот партнеры и придумывают разные поводы, чтобы, как говорится, самим не подставляться. Между тем, пока суд да дело, очень похоже, что Запад решил обратить внимание на Белоруссию.

Официальному Минску все это время удавалось оставаться немного в стороне, когда весь удар принимал на себя главный союзник.

Однако теперь, что-то подсказывает, придется испить чашу до дна. Тем более Москва же не насильно размещает ядерное оружие в республике, а по просьбе президента Александра Лукашенко. Он давно уже настаивает. А раз так, тогда все в одной лодке. Как бы то ни было, сам механизм санкций постепенно меняется, можно сказать, модернизируется. Тем более что есть такие страны, как Польша, которые спят и видят, как не дать союзникам отдохнуть и расслабиться.

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