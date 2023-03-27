«Челси» не избавился от российского влияния

Лондонский «Челси» обнародовал отчетность за финансовый год, завершившийся 30 июня 2022 года. Клуб понес убытки в размере £121,3 млн, что вполне сопоставимо с самым неудачным в финансовом плане в истории команды сезоном 2020/21. Но если два года назад во всем была виновата пандемия, то на этот раз потери команды объяснены тем, что ее бывший владелец Роман Абрамович попал под санкции британского правительства. В «Челси» полагают, что последствия ограничительных мер в отношении господина Абрамовича будут сказываться на финансах лондонцев и в будущем. Как на них отразятся безумные — £500 млн — траты на покупку игроков в нынешнем сезоне, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Роман Абрамович

Фото: Martin Meissner / AP Бизнесмен Роман Абрамович

Фото: Martin Meissner / AP

В понедельник клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» отчитался о финансовой деятельности в прошлом финансовом году (завершился 30 июня 2022 года). Данные неутешительные: «Челси» понес чистый убыток — £121,3 млн. Таким образом, лондонцы завершили второй подряд финансовый год с большими потерями. В отчетности за сезон 2020/21 значились рекордные для команды убытки — £153,4 млн. Впрочем, тогда все топ-клубы оставались в красной зоне, поскольку сильно пострадали от ограничений, введенных на фоне пандемии.

В новом отчете главной причиной потерь названы санкции, введенные британскими властями в отношении бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича (это случилось весной прошлого года, вскоре после начала событий на Украине), и последовавшие ограничения на деятельность подконтрольных ему активов, включая, собственно, «Челси». «Клуб был ограничен в ряде областей, включая продажу билетов и сезонных абонементов, реализацию товаров с клубной символикой, проведение мероприятий, а также подписание контрактов с игроками и коммерческими партнерами»,— говорится в заявлении клуба. Все это привело к «повышенным тратам и потере дохода».

Насколько «повышенными» оказались эти траты, не уточняется. Видимо, серьезными, раз от убытка не спасло даже то, что доходы «Челси» увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на £46,4 млн и достигли £481,3 млн.

Ограничения, о которых упоминает клуб, действительно были неприятными. Помимо упомянутого запрета продавать билеты на матчи и торговать товарами с клубной символикой, деньги, получаемые «Челси» в качестве призовых, и средства от реализации прав на телетрансляции замораживались. Клубу также не разрешалось продавать и покупать игроков, равно как продлевать истекавшие контракты футболистов. Власти также ограничили расходы клуба. Все это делалось, как отмечала министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, для того, чтобы удостовериться, что никакие деньги, генерируемые деятельностью клуба, не попадут в распоряжение Романа Абрамовича.

Однако под санкциями «Челси» пробыл совсем недолго. Введены они были 10 марта, а сняты уже 30 мая, после того как Роман Абрамович продал клуб Тодду Бёли. Американцу, с учетом принятых им долгосрочных обязательств по инвестициям в развитие клуба, «Челси» обойдется в общей сложности в £4,25 млрд (непосредственно клуб стоил около £2,5 млрд). Тем не менее в заявлении «Челси» отмечается, что «некоторые из этих ограничений, как ожидается, будут иметь негативное влияние на финансы клуба и в будущем ввиду их влияния на подписание новых соглашений».

Отметим, что нынешняя отчетность не включает два последних трансферных окна: летнее 2022 года и зимнее 2023-го. А их «Челси» провел ударно, потратив на покупку футболистов безумные £500 млн. Чистый баланс покупок и продаж составил минус £477 млн. На фоне таких трат клубу, чтобы сбалансировать бюджет и не иметь проблем с соответствием правилам финансового fair-play (FFP), нужно продавать футболистов. Как ранее сообщал портал talksport, уже летом лондонцы могут расстаться с 12 игроками и выручить за них около £264 млн.

Александр Петров