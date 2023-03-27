Заседание Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко пройдет 6 апреля

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании союзного Совета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко во время встречи в декабре 2022 года в Минске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко во время встречи в декабре 2022 года в Минске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На нем присутствовал и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он заявил, что Белоруссия и Россия смогли обеспечить макроэкономическую стабильность двух стран в условиях западных санкций. Михаил Мишустин сказал, что в ходе заседания министров удалось продвинуться в нескольких вопросах. Так, из 28 установленных программ, cообщил министр, полностью выполнено восемь.

«Убежден, что принятые сегодня решения и договоренности послужат дальнейшему укреплению договоренностей в рамках Союзного государства, станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета с участием президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

По итогу заседания стороны подписали ряд документов, сообщает пресс-служба правительства. В частности, постановление о развитии пограничной безопасности Союзного государства на период 2023–2027 годов, резолюцию о разработке стратегии научно-технологического развития Союзного государства, постановление о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы.

В рамках обеспечения безопасности Союзного государства Россия и Белоруссии еще в октябре договорились о создании совместной группировки войск. Группировка готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства в случае обострения ситуации на западном направлении, говорили в Минобороны Белоруссии. 25 марта Владимир Путин анонсировал договоренность с Александром Лукашенко о размещении ядерного оружия России на территории Белоруссии.

О реакции Запада на планы России и Белоруссии — в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лусине Баласян