Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области. Кадры визита опубликованы в Telegram-канале главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский с военным в Запорожье

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского Владимир Зеленский с военным в Запорожье

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

«Запорожская область. Передовые позиции. Это честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными»,— указано в публикации.

На видео Владимир Зеленский вручает награды украинским военнослужащим и фотографируется с бойцами. Точно идентифицировать территорию, где происходит съемка, невозможно: кадры сделаны в помещении со стенами, завешенными украинскими флагами.

В четверг, 23 марта, господин Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области. До этого президент Украины встречался с военнослужащими ВСУ на Бахмутском направлении.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба