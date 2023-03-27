Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области. Кадры визита опубликованы в Telegram-канале главы государства.

Владимир Зеленский с военным в Запорожье

Владимир Зеленский с военным в Запорожье

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Владимир Зеленский с военным в Запорожье

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

«Запорожская область. Передовые позиции. Это честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными»,— указано в публикации.

На видео Владимир Зеленский вручает награды украинским военнослужащим и фотографируется с бойцами. Точно идентифицировать территорию, где происходит съемка, невозможно: кадры сделаны в помещении со стенами, завешенными украинскими флагами.

В четверг, 23 марта, господин Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области. До этого президент Украины встречался с военнослужащими ВСУ на Бахмутском направлении.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...