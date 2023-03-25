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Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Там он оценит серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте, сообщили в МАГАТЭ.

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии»,— цитирует международное агентство своего главу. Ранее господин Гросси посещал ЗАЭС в сентябре.

ЗАЭС является крупнейшей в Европе электростанцией. Она полностью перешла под контроль российских военных в марте 2022 года.

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Мария Федотова

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