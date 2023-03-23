МАГАТЭ: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции.

Главу МАГАТЭ спросили на брифинге, получила ли его идея о создании демилитаризованной зоны вокруг станции достаточную международную поддержку. «Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий»,— заявил он на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

«Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это»,— добавил он. Как сообщил господин Гросси, сейчас необходимо в первую очередь «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения».

Создать демилитаризованную зону в августе 2022 года предложил генсек ООН Антониу Гутерриш. Идею поддержали власти Украины. МИД России критиковал эту идею, объяснив это тем, что зона сделает станцию еще более уязвимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после предложения господина Гутерриша заявил, что о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС «речи не идет». В сентябре Рафаэль Гросси заявил, что демилитаризация станция нуждается в обсуждении на высоком уровне, но в нынешних условиях она невозможна.

Анастасия Ларина