Боррель надеется, что военный конфликт России и Украины завершится в 2023 году

Глава евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал свою новую книгу «Год, когда война вернулась в Европу» (.pdf). В ней он выразил надежду, что в 2023 году военный конфликт России и Украины завершится победой украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Кроме войны на Украине и ее последствий в этой книге, третьей в своем роде, вы найдете эхо действий, предпринятых в течение 2022 года, чтобы превратить Евросоюз в настоящего геополитического игрока. Эти усилия будут продолжены в 2023 году в надежде, что год ознаменуется успехом Украины в разгроме российской агрессии и достижением справедливого и прочного мира»,— сказано во вступительной статье к книге господина Борреля.

21 марта глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на вопрос об окончании военного конфликта России и Украины сказал, что «любая война заканчивается миром». При этом он не стал называть возможные сроки мирного урегулирования конфликта.

Что происходит на 397-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко