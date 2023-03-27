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Коммерсантъ FM
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Профсоюзы Израиля объявили о всеобщей забастовке

Глава Всеобщей федерации профсоюзов Израиля («Гистадрут») Арнон Бар-Давид объявил сегодня, 27 марта, о начале всеобщей забастовки в знак протеста против отставки министра обороны Йоава Галанта и в целом действий правительства, которое продолжает продвигать реформу юридической системы, несмотря на раскол в обществе.

Фото: Ammar Awad, Reuters

Фото: Ammar Awad, Reuters

До сих пор господин Бар-Давил воздерживался от этой крайней меры. «Я пытался избежать забастовки и закрытия, но невозможно оставаться перед лицом этой дискриминации и поляризации»,— сказал он. Забастовка не отразится на работе общественного транспорта. В крупнейшем аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона работники остановили вылеты в знак протеста против судебной реформы в стране. Бен-Гурион примет только те рейсы, которые уже вылетели в аэропорт.

К забастовке присоединились и сети торговых центров Big и «Азриэли». Аптеки и супермаркеты продолжат работать.

Напомним, что протесты в Израиле против реформы юридической системы продолжаются уже три месяца, но в воскресенье вечером они перешли в новую фазу, после того как премьер-министр Израиля отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. На улицы по всей стране вышли тысячи человек. Сегодня протесты продолжаются. Главная демонстрация должна начаться в 14:00 мск у здания Кнессета, но люди стали собираться здесь еще с ночи.

К Кнессету приходят представители разных партий и движений, но всех их объединяет одно — недовольство реформой юридической системы, которая может нарушить равновесие трех ветвей власти в Израиле и фактически подчинит Верховный суд правящей коалиции.

Среди тех, кто собрался у Кнессета,— студенты, резервисты, главы муниципалитетов. Последние объявили голодовку и собираются держать ее до тех пор, пока не будет начат «подлинный диалог».

Марианна Беленькая

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