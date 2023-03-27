Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вылеты из крупнейшего аэропорта Израиля остановлены из-за забастовки работников против судебной реформы

В крупнейшем аэропорту Израиля Бен-Гурион работники остановили вылеты в знак протеста против судебной реформы в стране. Бен-Гурион примет только те рейсы, которые уже вылетели в аэропорт. О начале забастовки объявил глава профсоюза работников аэропортов Израиля Пинхас Идан. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту»,— приводит газета слова господина Идана. В профсоюзе пояснили, что забастовка начнется сегодня, 27 марта, если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не объявит об отмене судебной реформы.

В декабре 2022 года после возвращения на пост премьера господина Нетаньяху его правительство объявило о ряде реформ, в том числе юридической системы. Согласно реформе, парламентскому большинству передадут контроль над выбором судей Верховного суда, также Верховному суду запретят отменять решения правительства.

В результате в стране начались массовые протесты. Биньямин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку главу Минобороны Йоава Галанта после его призыва отказаться от реформы, после чего акции в стране возобновились. На фоне протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал отменить реформу. Кроме профсоюза работников аэропортов забастовку объявили в профсоюзе врачей и ректоры израильских университетов.

Подробнее — в информации «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...