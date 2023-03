Bloomberg: First Citizens Bank может выкупить обанкротившийся Silicon Valley

Банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens может выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с данными процесса банкротства Silicon Valley.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США решит в воскресенье, 19 марта, продавать ли банк полностью, или по частям в зависимости от того, какие поступят предложения, сказал один из источников. По его словам, по крайней мере еще один претендент рассматривает возможность покупки Silicon Valley Bank.

Silicon Valley Bank заявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, ориентированный на стартапы. Банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после банкротства Washington Mutual Bank. С начала месяца шесть крупнейших банков с Уолл-стрит потеряли почти $165 млрд рыночной капитализации.

По данным газеты The New York Times, Минюст США начал расследование по делу о банкротстве Silicon Valley Bank. По данным Reuters, акционеры Silicon Valley Bank подали иск в суд о мошенничестве к материнской компании — SVB Financial Group.

Подробнее о последствиях банкротства — в материале «Инвесторы засомневались в Уолл-стрит».

Анастасия Ларина