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Коммерсантъ FM
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На активы обанкротившегося в США Silicon Valley Bank появился еще один претендент

Активы обанкротившегося две недели назад калифорнийского Silicon Valley Bank (SVB) хотел бы приобрести региональный банковский холдинг Valley National Bancorp. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg. Ранее о готовности выкупить активы SVB уже заявляла банковская холдинговая компания из штата Северная Каролина First Citizens BancShares.

Фото: Kori Suzuki/File Photo, Reuters

Фото: Kori Suzuki/File Photo, Reuters

По данным Bloomberg, Valley National Bancorp уже подал заявку в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов США (FDIC). FDIC, которая сейчас контролирует активы обанкротившегося SVB, должна в ближайшие дни объявить, кто из претендентов получит право их выкупить. Valley National Bancorp зарегистрирован в штате Нью-Джерси и, имея активы порядка $43 млрд, является одним из крупнейших коммерческих банков в этом штате.

SVB, который был 16-м по величине банком в США, обслуживающим технологические компании, объявил о своем банкротстве 10 марта. Оно стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Вслед за SVB обанкротился нью-йоркский Signature Bank, который стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. И за неделю после этих крахов другие американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные $165 млрд на фоне обеспокоенности ситуацией на банковском рынке.

Алена Миклашевская

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