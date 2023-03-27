США призвали правительство Израиля к компромиссу на фоне протестов из-за судебной реформы

Белый дом отреагировал на акции протеста в Израиле. Вашингтон призывает власти найти компромисс с демонстрантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago, Reuters Фото: Al Drago, Reuters

«Мы глубоко обеспокоены сегодняшними событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают настоятельную необходимость компромисса. Как президент недавно заявлял премьер-министру Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений»,— говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Белый дом отметил, что демократические общества укрепляются за счет системы сдержек и противовесов. По мнению США, фундаментальные изменения должны проходить только при максимально широкой поддержке населения.

Предложенная правительством господина Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Несколько месяцев в Израиле продолжаются протесты, на которые выходят сотни тысяч человек. 26 марта протесты возобновились после того, как премьер отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за призыв приостановить судебную реформу.

Подробнее о событиях в Израиле после отставки министра обороны — в материале «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Леонид Уварчев