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Коммерсантъ FM
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ТАСС: объекты базирования носителей «Посейдонов» на Камчатке возведут в 2024 году

Строительство береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируют завершить в начале 2024 года, сообщил источник ТАСС. Эти подлодки станут носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. Минобороны не комментировало эту информацию.

По информации собеседника российского госагентства, в формируемую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», но и другие подлодки. Как утверждает источник, новые АПЛ будут участвовать «в решении задачи стратегического сдерживания».

Президент Владимир Путин презентовал систему, которую позже назвали «Посейдон», в 2018 году. По его словам, беспилотные подводные аппараты способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок, современных торпед и надводных кораблей. Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», способную нести подобные торпеды, завод «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России в июле 2022 года. Объединенная судостроительная корпорация намерена передать «Хабаровск» в 2023 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посей дым».

Леонид Уварчев

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