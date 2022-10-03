На фоне конфликта вокруг Украины в Европе нарастает обеспокоенность по поводу возможности применения Россией ядерного оружия. Поводом для очередной волны алармистских заголовков в европейских СМИ стала публикация итальянской газеты La Repubblica, из которой следует, что в НАТО обеспокоены передвижением российской атомной подлодки спецназначения «Белгород», носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Российские эксперты же полагают, что ВМФ РФ испытывает саму подлодку, полученную с завода только в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подводная лодка «Белгород»

Фото: Министерство обороны РФ Подводная лодка «Белгород»

Фото: Министерство обороны РФ

По данным источников La Repubblica, командование НАТО на днях предупредило страны—члены альянса о перемещениях российской АПЛ «Белгород» и возможном предстоящем испытании в Карском море беспилотной торпеды «Посейдон», которую, как пишет издание, называют «орудием апокалипсиса».

Речь идет о системе, официально презентованной президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года (в СМИ информация о ней появилась еще в 2015 году). Тогда он сообщил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок, современных торпед и надводных кораблей. «Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника»,— объявил президент Путин тогда, добавив, что эти беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Позже эта торпеда была названа «Посейдоном». Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», способную нести подобные торпеды, завод «Севмаш» передал военно-морскому флоту России в июле этого года.

В будущем главным носителем «Посейдонов» должны стать подлодки серии «Хабаровск». Информации об испытаниях торпеды при этом крайне мало, а данные о ее характеристиках расходятся, что создает почву для конспирологии и алармизма.

На фоне конфликта между Россией и Западом вокруг Украины европейские СМИ на новость о возможном предстоящем испытании «Посейдона» отреагировали с особой тревогой. La Repubblica сообщила, что эта 24-метровая торпеда может преодолеть 10 тыс. км и вызвать «реактивное цунами» у побережья американского мегаполиса. Другие СМИ, перепечатавшие новость, добавили, что АПЛ «Белгород» может нести шесть таких «орудий судного дня».

Некоторые не исключили, что, желая устрашить Запад, Россия может нарушить взятое на себя обязательство не проводить ядерные испытания и впервые протестировать эту торпеду с ядерной боеголовкой.

Официальные лица в странах—членах НАТО в понедельник не комментировали данные о перемещениях АПЛ «Белгород», российские официальные лица — тоже.

«Вне сомнения, каждый выход этого корабля в море вызывает повышенный интерес НАТО, да и беспокойство тоже может быть вполне обоснованным»,— допустил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. Он напомнил, что в проектировании, строительстве и, вероятно, эксплуатации «Белгорода» активную роль играет главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. «"Белгород" может нести не только "Посейдон", который, подчеркну, официально называется многоцелевой океанской системой, но и иные подводные аппараты, автономные, телеуправляемые и обитаемые. Соответственно, выход "Белгорода" в море заставляет в очередной раз задуматься о его непосредственных задачах, среди которых может быть и разведка, и испытания новых подводных беспилотников и иных систем, и даже диверсии, хотя до этого, вероятно, пока далеко»,— считает эксперт. Он полагает, что сейчас идут именно испытания самого корабля, его систем и подсистем. «Это само по себе также не может не вызывать живой интерес НАТО. Соответственно, можно ожидать повышенную активность надводных и подводных сил альянса, равно как и противолодочной авиации»,— добавил Дмитрий Стефанович.

Что касается «Посейдона», то, по словам собеседника “Ъ”, «доставка» многомегатонного ядерного боезаряда к городам на побережье противника может и не быть его главной и единственной задачей. «По сути, "Посейдон" попадает в класс сверхбольших автономных необитаемых подводных аппаратов и может решать в том числе задачи по повышению ситуационной осведомленности о подводной обстановке в интересах российского флота, а также по нанесению ударов по группировкам кораблей противника»,— пояснил Дмитрий Стефанович. При этом он подчеркнул, что в обозримом будущем «Посейдон» не изменит общую ситуацию со стратегическим сдерживанием. «Это даже в среднесрочной перспективе будет экспериментальным проектом»,— резюмировал он.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник также полагает, что сейчас речь идет, скорее всего, об испытаниях самой подлодки. «У нас война на дворе, конечно, но давайте стулья не ломать и ситуацию не нагнетать. Лодка меньше полугода как передана флоту, в линию за это время даже серийные пароходы ввести не успевают,— пояснил он “Ъ”.— Должен быть пройден курс боевой подготовки, сданы курсовые задачи, проведены учения. Сейчас если что и будет, то, возможно, учебный пуск аппарата силами штатного экипажа лодки, который позволит проверить работоспособность системы в целом».

Если оценивать «Посейдон» в контексте ядерного противостояния в целом, то опасения о возможном ударе имели бы, по его словам, смысл в сочетании с другими признаками повышения боевой готовности сил ядерного сдерживания.

«Будь эти признаки налицо, мы бы знали о них из множества источников, приготовления подобного масштаба не спрятать. Кто-то верил бы им, кто-то нет, но в любом случае картина не исчерпывалась бы обсуждением одной лодки»,— убежден эксперт.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник в интервью телеканалу CNN заявил: в Вашингтоне «не видят никаких признаков» того, что власти РФ приняли решение задействовать ядерное оружие в конфликте вокруг Украины. О подготовке России к возможным испытаниям ядерного оружия официальные лица в США и других странах—членах НАТО также не сообщали. Российские же власти ранее многократно заверяли, что придерживаются моратория на ядерные испытания.

Елена Черненко