Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ пять подлодок в 2023 году

Военно-морской флот России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными подлодками, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов. Еще две атомные подлодки вернутся в боевой состав после ремонта.

Какие подлодки должны войти в ВМФ РФ:

«Император Александр III» проекта 955 «Борей-А»;

«Красноярск» проекта 885М «Ясень-М»;

«Хабаровск» проекта 09852, подлодка должна стать штатным носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью;

«Можайск» проекта 636.3 «Варшавянка»;

«Кронштадт» проекта 677 «Лада».

Господин Рахманов рассказал, что задачей ОСК является сокращение срока строительства атомных подлодок с семи до шести лет. «Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году»,— сказал гендиректор корпорации «РИА Новости». Сокращения сроков планируют достичь с помощью новых технологических решений и отладки производственных процессов при серийном строительстве. Сейчас от головного корабля к первому серийному и от первого серийного ко второму трудоемкость нормо-часа снижается на 20%, после — на 10–12%.

Президент Владимир Путин в феврале сообщил, что с принятием в боевой состав ВМФ подводного крейсера «Император Александр III» проекта «Борей-А» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. По его словам, «в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта».

Леонид Уварчев