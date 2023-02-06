Из полей доносится тревога

Несмотря на рекордное производство зерна в 2022 году, в российском агросекторе сохраняются серьезные риски, следует из опроса специалистов и руководителей компаний АПК, проведенного консалтинговой компанией «Яков и партнеры». Проблемы, вызванные избытком продукции, усугубляются отказом Минсельхоза в 2023 году от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд, проблемами с логистикой и дефицитом сельхозтехники. Основным механизмом сдерживания намечающегося кризиса и власти, и аналитики считают наращивание экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сложности сбыта рекордного урожая 2022 года и проблемы материально-технического снабжения посевной во многом закрыли перспективы российского АПК

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сложности сбыта рекордного урожая 2022 года и проблемы материально-технического снабжения посевной во многом закрыли перспективы российского АПК

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Новый обзор российского АПК, проведенный компанией «Яков и партнеры» (создана летом 2022 года на базе бывшего российского подразделения McKinsey & Co), фиксирует опасения аграриев и экспертов относительно ситуации в российском агросекторе, которая остается напряженной, несмотря на рекордный (153,8 млн тонн в чистом весе) урожай зерна в 2022 году.

Одна из главных проблем, озвученных респондентами,— затоваренность рынка зерном, которая в сочетании с логистическими сложностями вызывает тревогу у руководителей АПК.

По оценкам компании «Яков и партнеры», на хранении у аграриев находятся десятки миллионов тонн зерна, которые, как ожидается, могут остаться там до следующего сезона — в денежном выражении конечные запасы зерна в этом году (26 млн тонн, в том числе 17 млн тонн пшеницы) составляют около 260 млрд руб. Экспортные перспективы при этом неясны: с одной стороны, Минсельхоз оценивает их достаточно высоко — 30–35 млн тонн за первое полугодие 2023 года, с другой, участники рынка не могут вывозить большие объемы продукции из-за высоких экспортных пошлин. А сами аналитики, как, впрочем, и власти, хотя и признают важность послаблений, подчеркивают, что снижение пошлин может ограничить возможности регулятора по удержанию цен на внутреннем рынке. Доходам аграриев угрожает и отказ Минсельхоза от закупочных интервенций в 2023 году. Такое решение в министерстве объясняют тем, что закупленные в госфонд в прошлом году 3 млн тонн зерна формируют «продовольственную обеспеченность», а дальнейшие закупки отчасти бессмысленны, отчасти невозможны: большие объемы продукции не только не на что покупать, но и негде хранить, пояснила вчера первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Повторения рекордов производительности от агросектора в следующем году не ожидается.

Сложности связаны в том числе с недостаточной обеспеченностью российского АПК сельхозтехникой и запчастями к ней: если менее мощную технику все еще можно ввозить из «дружественных» государств, то более мощная традиционно закупалась в странах, разорвавших или заморозивших отношения с российским бизнесом после введения санкций. Агросектор по-прежнему серьезно зависит от импорта запчастей: спрос на них рос весь прошлый год, продолжает увеличиваться в этом и лишь отчасти удовлетворяется параллельным импортом (см. “Ъ” от 6 февраля). Часть нагрузки по обеспечению российского АПК техникой ложится на отечественные производства, одним из главных «импортозаместителей» для которых стала КНР (см. мониторинг).

Дополнительные затраты аграриев связаны с дефицитом качественных семян и средств защиты растений (СЗР): участникам рынка приходится либо искать приемлемые альтернативы, либо вкладываться в технологии ради экономии (в том числе практики «умного земледелия», включая создание карт почв для дифференцированного высева и применения СЗР) — что требует серьезных дополнительных инвестиций. Тревогу у руководителей АПК вызывает и необходимость конкурировать за работников: по данным февральского обзора региональных экономик ЦБ, с дефицитом кадров столкнулись 46% компаний агросектора (см. “Ъ” от 6 февраля).

Учитывая рекордные объемы урожая, увеличивающиеся затраты на обеспечение бесперебойной работы отрасли и растущую стоимость хранения зерна на элеваторах (50–80 руб. за тонну в месяц в конце 2022 года), аналитики «Яков и партнеры» предлагают аграриям наращивать экспорт, который сможет в некоторой мере снизить тяжесть последствий кризиса в АПК.

Кристина Боровикова