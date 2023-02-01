Сеялки сжались

Отечественные производители сельхозтехники в 2022 году нарастили продажи в деньгах на 17% на стагнирующем рынке. При этом в натуральном выражении закупки аграриев упали, как и производство техники во многих сегментах рынка. Прогнозы на 2023 год пока не выглядят многообещающими: в отрасли говорят о зависимости продаж техники от доходов аграриев, а аналитики указывают на не слишком удачную в этом году посевную озимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Продажи отечественной сельхозтехники в РФ за 2022 год выросли на 17,2%, до 235,4 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». При этом весь рынок сократился на символические 0,4%, до 389,4 млрд руб.,— таким образом, доля производителей РФ в денежном выражении составила почти 60,5%. Это сходится с оценками Минпромторга.

Выпуск сельхозмашин в РФ вырос на 15,1%, до 250,6 млрд руб. Однако в штуках производство тракторов и комбайнов просело. Так, заводы выпустили на 32% меньше, чем годом ранее, зерноуборочных комбайнов (4,7 тыс. штук), кормоуборочных — на 14% (290 штук), а сельскохозяйственных тракторов — на 1% (6,2 тыс.). Также в минусе оказался сегмент сеялок (на 7%, до 6,2 тыс. штук), борон (на 10%, 6,2 тыс.), культиваторов (на 15%, 2,8 тыс.), косилок (на 3%, 2,4 тыс.), а также пресс-подборщиков (на 24%, 1,7 тыс.) и зерноочистительных машин (на 7%, до 1,8 тыс.). При этом росло в 2022 году производство плугов (на 5%, до 4,1 тыс.), машин для внесения удобрений (на 25%, до 829 штук), опрыскивателей (на 16%, до 2,1 тыс.) и жаток (на 18%, до 1,8 тыс.).

Данные по выпуску частично повторяют приведенные Минсельхозом предварительные итоги закупок техники российским агропромышленным комплексом. В том числе из них видно, что объемы закупок зерноуборочных комбайнов почти эквивалентны производству (4,7 тыс.). Но, вероятно, не весь объем производства был отгружен на рынок в 2022 году — глава профильного департамента Минпромторга Мария Елкина говорила, что в этом сегменте доля отечественных игроков «более 70%». А по кормоуборочным комбайнам и тракторам выпуск составляет 52,7% и 54,9% от заявленного Минсельхозом объема закупок (550 и 11,3 тыс. штук соответственно). В целом данные также свидетельствуют о падении рынка по сравнению с 2021 годом: например, по тракторам оно составило 23%. В этом году, как заявляла госпожа Елкина, в Минпромторге рассчитывают сохранить темпы роста производства сельхозмашин.

В «Росспецмаше» же подчеркивают, что сельхозмашиностроители в первую очередь зависят от доходов аграриев. Там поясняют, что цены на зерно на внутреннем рынке России сейчас находятся на достаточно низком уровне, в связи с чем доходность сельхозпроизводителей может сократиться, а темпы обновления парка сельхозмашин в РФ могут быть снижены.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что сохранение рынка в деньгах на уровне 2021 года в целом позитивный результат. Но, по мнению аналитика, более симптоматично снижение продаж российских производителей в штуках. «Это снижение связано с ростом цен на технику, неопределенностью, которая была на рынке в начале сельскохозяйственного года (в июле—августе, например, экспорт пшеницы снизился на 27%), а также с негативной ценовой конъюнктурой на сельхозрынке — на пике в мае—июне экспортная стоимость пшеницы была на уровне около $400 за тонну FOB Новороссийск, потом цены резко упали»,— поясняет он. Таким образом, удорожание техники, с одной стороны, и снижение доходов, с другой, привели к снижению закупок техники в натуральном выражении, отмечает аналитик.

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов говорит, что рынок в штуках сократился на фоне недопроизводства техники из-за перебоев с поставками комплектующих у локальных заводов, а также пока неотлаженных новых поставок по импорту. Сейчас, продолжает он, спрос на технику слабый: «Аграриев, у которых выросли затраты, в первую очередь нужно отсеять. Парк техники есть, и он активно обновлялся последние два с половиной года, хотя из среднегодовых темпов сейчас мы очевидно выбились — цены на технику росли, а на продукцию аграриев остаются низкими».

Прогнозировать рынок в 2023 году в нынешних условиях сложно, говорит господин Бабанский: «С одной стороны, по урожаю прогнозируется снижение: сев озимых прошел сложнее и на меньшей площади. С другой — нормализация цен на металлопродукцию и выстраивание новых цепочек поставок приведут к стабилизации цен на сельхозтехнику». Важную роль будет играть господдержка, полагает он.

В «Росспецмаше» указывают, что программы господдержки со стороны Минсельхоза и регионов должны распространяться только на локализованную технику (в соответствии с 719-м постановлением) или не имеющую аналогов в РФ. Такое же правило должно действовать и для программ АО «Росагролизинг», считают там. Также в ассоциации видят необходимость в финансировании развития комплектующих в виде грантов.

Ольга Никитина