Что такое Ту-141 «Стриж»

По предварительным данным, причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о Ту-141 «Стриж», которые используются вооруженными силами Украины. История и основные характеристики этого БПЛА — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ту-141 «Стриж»

Фото: Bernhard Gr?hl / Wikimedia, Bernhard Grohl / Wikimedia Ту-141 «Стриж»

Фото: Bernhard Gr?hl / Wikimedia, Bernhard Grohl / Wikimedia

Многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» разработан в 1970-х годах в ОКБ им. Туполева. Предназначается для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта. Оснащался средствами фото- и инфракрасной разведки. Посадку осуществляет с помощью парашютной системы в хвостовой части.

Первый опытный экземпляр совершил полет в декабре 1974 года. Серийное производство Ту-141 было развернуто в 1979-м на Харьковском авиационном заводе. Всего до 1989 года завод выпустил 152 экземпляра БПЛА.

Размах крыла — 3,88 м, длина — 14,3 м, высота — 2,4 м, масса — 5370 кг. Максимальная скорость — 1110 км/ч, практический потолок — 6000 м, минимальная высота полета — 50 м, дальность полета — 1000 км.

Ту-141 состоял на вооружении советской армии. В основном комплексы поступили в части, дислоцированные на западных границах СССР. После распада Союза значительная часть беспилотников осталась в вооруженных силах Украины.