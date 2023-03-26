Республика Сербская повернулась задом к Западу

Руководство входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской (РС) открыто пошло на обострение отношений с Западом. Несмотря на критику со стороны ЕС и США, в республике в конце минувшей недели запущена процедура принятия закона об иноагентах и закона об уголовной ответственности за клевету. Правительство РС объявило о прекращении отношений с посольствами Великобритании и США, а президент Милорад Додик пригрозил выходом республики из состава Боснии. Запад предупредил РС о грозящей изоляции, а политики и эксперты заговорили о ее превращении в «боснийскую Белоруссию». По оценке дипломатических источников “Ъ”, «Додик стремится подтвердить ориентацию на РФ в условиях глобального противостояния вокруг Украины». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Угрозу провозгласить независимость Республики Сербской Милорад Додик высказал 24 марта, в 24-ю годовщину начала натовских бомбардировок Югославии. «Будущее РС мы видим в объединении с Сербией,— объявил он и, обращаясь заочно к западным представителям в Боснии, бросил: — Хватит с нас ваших ложных обещаний, не стану больше терпеть и не хочу видеть вас».

Угрозы Милорада Додика начали реализовывать власти РС.

За день до жесткого заявления президента правительство республики объявило о прекращении любого взаимодействия с посольствами США и Великобритании, мотивировав это «их вмешательством в дела Боснии и Герцеговины».

Правительство также потребовало от властей РС всех уровней, а также ее представителей в органах БиГ придерживаться принятого решения и прекратить все контакты с американскими и британскими дипломатами.

В тот же день правительство РС утвердило и направило для обсуждения в парламент текст законопроекта «Об особом порядке регистрирования и открытости в деятельности НКО», который в республике больше известен как закон об иноагентах. Его принятие недавно анонсировал Милорад Додик (см. “Ъ” от 12 марта). По его словам, все НКО, получающие средства из-за рубежа, будут признаны иноагентами и должны будут декларировать «все свои трансакции и все, чем занимаются». Хотя президент РС заверил, что закон будет идентичен аналогичному акту США, оппоненты властей считают, что он куда больше напоминает российский.

Наконец, в конце минувшей недели парламент РС принял в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за клевету. Он предусматривает наказание в виде штрафа до €60 тыс., причем наибольшие суммы назначаются за клевету в СМИ, социальных сетях и в ходе общественных мероприятий.

После всенародного обсуждения в течение двух месяцев проект вернется на утверждение в парламент и на подпись президенту.

Процедура принятия этих двух законов была запущена, несмотря на жесткую критику со стороны Запада. США не раз предупреждали власти РС, что принятие закона об иноагентах и криминализация клеветы «существенно нарушат права и свободы в республике». А в ЕС дали ясно понять, что эти законы «противоречат стремлению БиГ успешно продвигаться по пути в Европу». И на сей раз американское посольство в Сараево жестко предупредило Милорада Додика: «Все это еще один шаг на опасном пути к авторитаризму и изоляции».

Об этом же предупреждают боснийские политики и эксперты. «Мы уже находимся в изоляции,— говорит экс-глава боснийского МИДа Игор Црнадак.— Германия заблокировала РС несколько многомиллионных проектов, впереди новые санкции из-за действий Милорада Додика и властей РС».

«Без западных кредитов РС не проживет и пары месяцев»,— убежден балканский политолог Велизар Антич.

А один из руководителей «Transparency International — БиГ» Срджан Благовчанин констатирует: «Милорад Додик превращает Республику Сербскую в мини-Белоруссию в Боснии».

Этот тезис разделяют и европейские дипломатические источники “Ъ” на Балканах, которые видят в курсе властей РС на конфронтацию с Западом еще и геополитический аспект. «Сознательно играя на обострение, Милорад Додик стремится подтвердить ориентацию на Москву в условиях глобального противостояния вокруг Украины. Это еще и заявка на готовность создать новый очаг напряженности на Балканах, а стало быть, и новые возможности для активизации РФ в регионе, если США и ЕС удастся в ближайшее время склонить Сербию к нормализации отношений с Косово». Впрочем, источники “Ъ” не исключают, что «Милорад Додик может в любой момент отыграть назад, ограничившись громкими заявлениями и полумерами, как это уже не раз случалось в прошлом».