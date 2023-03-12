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Коммерсантъ FM
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В Боснии зазвучали грузинские мотивы

Республика Сербская принимает свой закон об иноагентах

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о скором принятии в республике закона об иностранных агентах. Согласно этому закону, иностранными агентами будут объявлены все местные НКО, получающие финансирование из-за рубежа. Глава РС заверил, что новый закон будет идентичен соответствующему акту США. Оппоненты же властей убеждены, что закон об иноагентах в Республике Сербской готовится по российской и грузинской моделям. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик

Фото: МИД России

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик

Фото: МИД России

Принятие закона об иностранных агентах президент РС анонсировал на минувшей неделе, общаясь с журналистами в столице республики Баня-Луке. По его словам, все НКО, получающие средства из-за рубежа, будут признаны иноагентами и должны будут декларировать «все свои трансакции и все, чем занимаются». При этом Милорад Додик заверил, что закон будет идентичен аналогичному акту США. «В своем законе США все иностранные НКО и организации, финансируемые иностранцами, именуют иностранными агентами, действующими на американской территории. В нашем законе будут те же формулировки, только вместо США будет значиться Республика Сербская».

В РС, согласно официальной статистике, зарегистрировано более 7,5 тыс. НКО, а в Боснии в целом — 25,6 тыс. Точных данных о том, сколько из них получают финансирование из-за рубежа, нет. Однако с учетом того, что присутствие международных структур в Боснии велико, таких НКО может оказаться немало.

Оппоненты властей РС и многие НКО в республике восприняли инициативу Милорада Додика крайне негативно, расценив ее как «начало охоты на неугодные организации».

Они обращают внимание на то, что принятие нового закона президент РС анонсировал спустя несколько дней после того, как одна из действующих в республике НКО — «Transparency International — Босния и Герцеговина» (в России Transparency International, официально признана нежелательной организацией) — обвинила господина Додика в конфликте интересов, указав, что фирмы в собственности членов его семьи получают существенные льготы и дотации от государства. Кроме того, анонсирование нового закона совпало с планами властей вернуть статью об уголовной ответственности за клевету, отмененную в республике более десяти лет назад. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за клевету в виде штрафа от €2,5 тыс. до €50 тыс., парламент РС намерен внести уже 14 марта.

«Принятие закона об иноагентах является попыткой запугивания гражданского общества и подавления негативной реакции в обществе на введение уголовной ответственности за клевету,— заявила глава "Transparency International — БиГ" Ивана Корайлич.— Додик анонсировал закон, который близок не американскому, а соответствующему российскому закону или же тому, что недавно пытались провести в Грузии, и это вызвало там мощные протесты».

Инициатива президента РС была раскритикована и на Западе. Посольство США в Боснии заявило, что принятие закона об иноагентах и криминализация клеветы «существенно нарушат права и свободы людей в республике».

А в представительстве ЕС в Сараево предупредили, что планируемые к принятию в РС законы «противоречат стремлению Боснии и Герцеговины успешно продвигаться по пути в Европу».

Оппоненты властей РС не исключают, что жесткая реакция Запада и протесты внутри республики могут вынудить ее руководство отказаться от своих планов или по крайней мере их скорректировать. Тем более что с законом об иноагентах в РС такое уже случалось.

Власти Грузии отозвали законопроект об иностранных агентах

Нынешняя попытка властей принять этот закон уже четвертая по счету. Первая была предпринята в 2015 году, три года спустя — еще одна. И в начале прошлого года Милорад Додик, занимавший тогда пост члена Президиума (коллективный президент) БиГ от Республики Сербской, анонсировал «принятие закона об иностранных агентах по модели США», а парламент республики его намерение поддержал.

Однако ни в 2015-м, ни в 2018-м, ни в 2022-м закон так и не был принят. Под давлением общества внутри республики и нажимом извне власти Республики Сербской в последний момент отказывались от своих планов. Оппоненты властей и Запад надеются, что так же произойдет и на этот раз.

Фотогалерея

Столкновения в Грузии

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10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния» &lt;br>На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента &lt;br>На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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