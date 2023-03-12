В Боснии зазвучали грузинские мотивы

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о скором принятии в республике закона об иностранных агентах. Согласно этому закону, иностранными агентами будут объявлены все местные НКО, получающие финансирование из-за рубежа. Глава РС заверил, что новый закон будет идентичен соответствующему акту США. Оппоненты же властей убеждены, что закон об иноагентах в Республике Сербской готовится по российской и грузинской моделям. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик

Фото: МИД России Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик

Фото: МИД России

Принятие закона об иностранных агентах президент РС анонсировал на минувшей неделе, общаясь с журналистами в столице республики Баня-Луке. По его словам, все НКО, получающие средства из-за рубежа, будут признаны иноагентами и должны будут декларировать «все свои трансакции и все, чем занимаются». При этом Милорад Додик заверил, что закон будет идентичен аналогичному акту США. «В своем законе США все иностранные НКО и организации, финансируемые иностранцами, именуют иностранными агентами, действующими на американской территории. В нашем законе будут те же формулировки, только вместо США будет значиться Республика Сербская».

В РС, согласно официальной статистике, зарегистрировано более 7,5 тыс. НКО, а в Боснии в целом — 25,6 тыс. Точных данных о том, сколько из них получают финансирование из-за рубежа, нет. Однако с учетом того, что присутствие международных структур в Боснии велико, таких НКО может оказаться немало.

Оппоненты властей РС и многие НКО в республике восприняли инициативу Милорада Додика крайне негативно, расценив ее как «начало охоты на неугодные организации».

Они обращают внимание на то, что принятие нового закона президент РС анонсировал спустя несколько дней после того, как одна из действующих в республике НКО — «Transparency International — Босния и Герцеговина» (в России Transparency International, официально признана нежелательной организацией) — обвинила господина Додика в конфликте интересов, указав, что фирмы в собственности членов его семьи получают существенные льготы и дотации от государства. Кроме того, анонсирование нового закона совпало с планами властей вернуть статью об уголовной ответственности за клевету, отмененную в республике более десяти лет назад. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за клевету в виде штрафа от €2,5 тыс. до €50 тыс., парламент РС намерен внести уже 14 марта.

«Принятие закона об иноагентах является попыткой запугивания гражданского общества и подавления негативной реакции в обществе на введение уголовной ответственности за клевету,— заявила глава "Transparency International — БиГ" Ивана Корайлич.— Додик анонсировал закон, который близок не американскому, а соответствующему российскому закону или же тому, что недавно пытались провести в Грузии, и это вызвало там мощные протесты».

Инициатива президента РС была раскритикована и на Западе. Посольство США в Боснии заявило, что принятие закона об иноагентах и криминализация клеветы «существенно нарушат права и свободы людей в республике».

А в представительстве ЕС в Сараево предупредили, что планируемые к принятию в РС законы «противоречат стремлению Боснии и Герцеговины успешно продвигаться по пути в Европу».

Оппоненты властей РС не исключают, что жесткая реакция Запада и протесты внутри республики могут вынудить ее руководство отказаться от своих планов или по крайней мере их скорректировать. Тем более что с законом об иноагентах в РС такое уже случалось.

Нынешняя попытка властей принять этот закон уже четвертая по счету. Первая была предпринята в 2015 году, три года спустя — еще одна. И в начале прошлого года Милорад Додик, занимавший тогда пост члена Президиума (коллективный президент) БиГ от Республики Сербской, анонсировал «принятие закона об иностранных агентах по модели США», а парламент республики его намерение поддержал.

Однако ни в 2015-м, ни в 2018-м, ни в 2022-м закон так и не был принят. Под давлением общества внутри республики и нажимом извне власти Республики Сербской в последний момент отказывались от своих планов. Оппоненты властей и Запад надеются, что так же произойдет и на этот раз.