Взрыв в городе Тульской области спровоцировал беспилотник с боеприпасом

В экстренных службах «РИА Новости» сообщили, что причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 м. В результате взрыва три человека получили ранения, повреждены три дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life

Местные жители опубликовали в соцсетях видео с обломками беспилотника. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о Ту-141 «Стриж», которые используются вооруженными силами Украины.

В начале января 2023 года сообщалось, что ВСУ модернизировали дроны-камикадзе «Стриж», оснастив их системой GPS. «Стриж» разрабатывался в КБ имени Туполева для проведения фоторазведки. Максимальная скорость — 1,1 тыс. км/ч, воздушный потолок — 6 тыс. м, минимальная высота полета — 50 м, а дальность — до 1 тыс. км.

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