Пригожин попросил Шойгу не допустить отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил в Бахмуте

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу в связи с обстановкой в Бахмуте. Он попросил главу военного ведомства предпринять все меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Текст письма опубликовала пресс-служба бизнесмена. Евгений Пригожин сообщил, что на сегодняшний день подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% Бахмута. Однако в конце марта—начале апреля, говорится в письме, вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары», чтобы «отрезать» ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

«Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК ''Вагнера'' от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО»,— написал Евгений Пригожин.

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. Евгений Пригожин неоднократно говорил, что в Бахмуте идут «тяжелейшие бои». 6 марта командование ВСУ поддержало «дальнейшее усиление позиций в Бахмуте». Украинский гарнизон, сообщал господин Пригожин, постоянно получает новое подкрепление. По его оценке, в Бахмуте находится от 12 тыс. до 20 тыс. украинских бойцов.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян