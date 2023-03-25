Премьер Польши заявил об усталости ЕС от введения санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз начинает уставать от введения новых санкций против России. При этом он сообщил, что вопрос о новых санкциях вернется в повестку дня ЕС в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью RMF FM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сегодня гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям. Думаю, имеет место усталость»,— сказал господин Моравецкий.

Премьер-министр заявил, что Польша указывает Еврокомиссии на лазейки, которые Россия использует для обхода ограничений. В то же время Варшава выступает за введение новых санкций, а не только за совершенствование методов борьбы с их обходом, подчеркнул господин Моравецкий. «Я слышал, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также открыта для этого. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем убедить наших партнеров в дальнейших пакетах»,— добавил политик.

Вчера, 24 марта, госпожа фон дер Ляйен заявила, что в 11-м пакете антироссийских санкций ЕС намерен уделить внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничений. Сроки введения нового пакета санкций она не назвала.

10-й пакет санкций ЕС ввел против России в феврале. Под ограничения попали Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. Глава Еврокомиссии говорила, что 10-й пакет санкций подразумевает торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Эрдни Кагалтынов